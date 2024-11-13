Глава ФСВТС заявил, что Россия поставляет Китаю современные виды вооружения и технологии в строгом соответствии с контрактами

Чжухай. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Москва готова расширять военно-техническое сотрудничество с Пекином, исполняет свои обязательства в строгом соответствии с контрактами, заявил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Россия традиционно поставляет в Китай современные виды вооружения, военной техники и технологий. Поставки осуществляются в строгом соответствии с контрактными обязательствами", - сказал Шугаев на международной авиационно-космической выставке Airshow China.

"Наши страны взаимодействуют уже более 30 лет и добились значительных результатов, что отвечает обоюдным интересам и является важной гарантией поддержания международного стратегического баланса в мире", - заявил он.

Шугаев сказал, что первые поставки российских систем ПВО в Китай были осуществлены в 1993 году, в последующие годы были подписаны и реализованы еще несколько контрактов по этому направлению.

"Российская сторона всегда готова обсуждать различные формы сотрудничества, в том числе и по вопросам поставок конечной продукции, сервисного обслуживания ранее поставленной техники, модернизации средств ПВО, поставок запасных частей и комплектующих", - отметил Шугаев.