В ФСВТС заявили о надежном механизме защиты интеллектуальной собственности в сотрудничестве России и Китая

Чжухай. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия и Китая сотрудничают по широкому кругу тем, связанных с продукцией военного назначения, задействован надежный механизм защиты интеллектуальной собственности, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"В рамках двустороннего военно-технического сотрудничества активизировано российско-китайское взаимодействие по широкому кругу тем, связанных с высокотехнологичной продукцией военного назначения. За последние два десятилетия успешно реализованы проекты по поставке в Китай высокоэффективных систем противовоздушной обороны, сверхманевренных боевых самолетов, а также авиационных двигателей различного назначения", - заявили в пресс-службе во вторник в связи с открывшимся в КНР авиасалоном Airshow China.

"Российско-китайское ВТС имеет надежный механизм защиты интеллектуальной собственности. В его основе - межправительственное соглашение об охране интеллектуальной собственности в области военно-технического сотрудничества, подписанное в 2008 году, в рамках которого создана двусторонняя рабочая группа. Кроме того, положения, касающиеся защиты российской интеллектуальной собственности, отражаются в отдельных статьях контрактов", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что российско-китайская смешанная межправительственная комиссия по ВТС продолжает работу, ее заседания проводятся на регулярной основе.