ВГА: ТЦК должны мобилизовать 1 млн жителей востока Украины до конца 2024 года

Согласно утвержденному плану, в октябре должны были мобилизовать 360 тыс. человек, сообщил замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ТАСС) должны мобилизовать до конца этого года 1 млн жителей Украины для отправки на фронт в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Донорами станут регионы на востоке страны. Об этом сообщил на брифинге замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"По оперативной информации, в настоящее время перед ТЦК стоит задача любыми методами мобилизовать 1 млн человек до конца 2024 года для последующей незамедлительной отправки на фронт. При этом основными регионами - донорами так называемого мобилизационного ресурса станут Харьковская, Одесская и Днепропетровская области, а также и подконтрольные Киеву районы Запорожской и Херсонской областей", - сказал Лисняк.

Он добавил, что согласно утвержденному плану, в октябре этого года должны были мобилизовать 360 тыс. человек, в ноябре и декабре - по 325 и 300 тыс. соответственно для комплектации "обескровленных частей ВСУ".