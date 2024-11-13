Трамп выбрал "ястребов" на две важные должности: что они говорят об Украине и войне (Лiга.net, Украина)

Лiга.net: Рубио и Уолц будут давить на Украину для завершения конфликта

Трамп назначит Марко Рубио госсекретарем, а Майка Уолца — советником по нацбезопасности США, пишет Лiга.net. Уолц недавно призвал к переоценке целей США на Украине, а Рубио, вероятно, согласится с планами Трампа давить на Украину, чтобы она пошла на переговоры с Россией и осталась вне НАТО.

Оксана Житнюк

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначит госсекретарем сенатора Марко Рубио из Флориды, сообщает The New York Times. А новым советником по нацбезопасности США станет Майк Уолц, конгрессмен из Флориды и ветеран Сил специальных операций, сообщают Reuters и корреспондент "Голоса Америки"* в Пентагоне Остап Ярыш.

NYT, ссылаясь на трех знакомых с мнением Трампа людей, пишет, что он все еще может изменить свое мнение в последнюю минуту, "но, похоже, он остановился на Рубио".

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе.

В NYT отметили, что недавно Рубио повторил позицию Трампа по украинскому вопросу, заявив, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с планами Трампа давить на Украину, чтобы она пошла на регулирование отношений с Россией и осталась вне НАТО. Непонятно, будут ли лидеры Украины или России готовы начать переговоры по настоянию Трампа", — сказано в публикации.

NYT напоминает, что Рубио был одним из сенаторов, считающих, что США необходимо относиться к Китаю более агрессивно.

Недавно Рубио также выразил безоговорочную поддержку Израилю. Когда его спросили, что он думает о "многочисленных смертях палестинского гражданского населения" в Газе, он сказал: "Я думаю, что ХАМАС виноват на 100%".

Также Трамп избрал представителя от Республиканской партии Майка Уолца советником по национальной безопасности (сейчас этот пост занимает Джейк Салливан. — прим.), пишет Reuters со ссылкой на двух собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Информагентство напоминает, что Уолц служил полковником в Национальной гвардии, критиковал деятельность Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе и подчеркивал острую необходимость для Штатов быть готовыми к потенциальному конфликту.

Также он критиковал администрацию действующего президента США Джо Байдена за вывод войск из Афганистана в 2021 году и публично восхвалял взгляды Трампа на внешнюю политику.

Насчет Украины взгляды Уолца изменились.

После начала спецоперации на Украине в 2022 году он призвал администрацию Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь отбросить российские силы.

Однако во время мероприятия в октябре 2024 года Уолц сказал, что необходимо провести переоценку целей США на Украине.

"Входит ли это в интересы Америки, собираемся ли мы вкладывать время, ресурсы, которые нам сейчас очень нужны в Тихом океане?" — спросил он.

Ярыш напомнил, что в Конгрессе Уолц сначала поддерживал законопроекты в пользу Украины, а также приезжал в Киев в составе делегаций Конгресса. Но в апреле 2024 года он голосовал против дополнительного финансирования на 60 миллиардов долларов.

"Эпоха бесконечных чеков для Украины от Конгресса закончилась. Европа должна сделать больше для Украины, а США должны заняться безопасностью своей южной границы", — заявил тогда Уолц.

При этом он также заявлял об отсутствии стратегии у администрации Байдена в вопросе российско-украинского конфликта, критиковал Белый дом за медленную и несвоевременную поддержку Украины, за недостаточные санкции против энергетического сектора России.

"Если Путин добьется успеха на Украине, он не остановится, пока не привлечет страны НАТО... Остановить Россию до того, как она втянет НАТО и США в боевые действия — это то, что нам необходимо сделать", — писал Уолц.

Также Уолц высказывался против вступления Украины в НАТО — он считает, что это вовлекло бы США в войну с Россией, а Украина сейчас не способна внести вклад в коллективную безопасность союзников.

Он задавал вопрос о том, как происходит надзор за предоставленным Украине оружием: не попадает ли оно после пересечения границы на черный рынок. Но при этом в мае 2022 года Уолц критиковал Байдена за неготовность предоставить Украине дальнобойные ракеты для ударов по РФ.

11 ноября 2024 года стало известно, что Трамп решил назначить конгрессвумен Элиз Стефаник на должность посла в ООН.

По данным CNN, Трамп назначит Стивена Миллера замглавой своей администрации по политическим вопросам.

* СМИ, выполняющие функции иноагента