Показаны кадры очередного поражения оптоволоконным FPV-дроном танка M1A1SA Abrams ВСУ в Курской области

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть очередной удар FPV-дрона на оптоволокне по американскому танку M1A1 Abrams ВСУ в приграничном районе Курской области.

На показанных кадрах, снятых камерой российского оптоволоконного FPV-дрона, запечатлен момент приближения беспилотника к башне одного из оставшихся у ВСУ переданных США танков. Вероятнее всего, попадание в башню танка оказалось критическим для боевой машины и ее экипажа. Оптоволоконные FPV-дроны отличаются невосприимчивостью к воздействию РЭБ, четким изображением, получаемым оператором, а также практически абсолютной точностью поражения намеченных целей.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Впервые ВС РФ начали применять беспилотные оптоволоконные технологии в оккупированном украинскими нацистами курском приграничье, однако впоследствии появились сообщения об использовании дронов этого типа на ряде других участков фронта.

Однако при всей высокой эффективности оптоволоконных беспилотных систем, этот вид БПЛА, по мнению ряда экспертов, является тупиковым путем развития технологий, поскольку дроны этого типа всегда будут уступать новейшим радиокомандным беспилотникам в дальности и маневренности полета.

Если на начальных этапах спецоперации командование ВС РФ незаслуженно недооценивало беспилотники, то сейчас БПЛА активно применяются нашими военными для разведки, поражения объектов противника как в ближней зоне, так и на глубине, а также других задач.