ЦАМТО, 12 ноября. Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступил на заседании Совета министров обороны государств – участников СНГ. Ниже вступительное слово А.Белоусова приведено в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Уважаемые коллеги!

На недавнем заседании Совета глав государств – участников СНГ лидеры наших стран подтвердили готовность последовательно укреплять организацию и углублять всестороннее сотрудничество. Важнейшим направлением нашей совместной деятельности в военной сфере является обеспечение региональной безопасности. Именно на это были нацелены российское председательство в Содружестве в текущем году и подготовленный Минобороны России план мероприятий.

Хочу поблагодарить присутствующих за поддержку и активное участие в его реализации. Многолетнее военное партнерство способствовало совершенствованию наших вооруженных сил. Созданы объединенные военные системы противовоздушной обороны, связи, контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки, радиолокационного опознавания "Пароль" и другие. Осуществляем обмен опытом, в том числе полученным в ходе спецоперации на Украине.

На регулярной основе проводятся совместные мероприятия. В условиях новых геополитических реалий вектор нашего сотрудничества с дружественными странами следует направить на выстраивание равной и неделимой евразийской безопасности. В этом направлении нам предстоит большая работа.

Стремясь сохранить роль гегемона, коллективный Запад пытается подорвать региональную стабильность. Именно поэтому на расширенном саммите БРИКС в Казани особое внимание было уделено проблемам мирного урегулирования конфликтов, формирования справедливого многополярного мироустройства.

Сегодня у нас насыщенная повестка, касающаяся многостороннего военного сотрудничества стран Содружества. Особое место в ней отводится подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все мы прекрасно понимаем, насколько важно сохранить нашу общую историю и не допустить ее искажения. В ходе заседания обменяемся мнениями, наметим дальнейшие шаги в сфере обороны и безопасности".