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Согласно недавнему отчету, опубликованному в издании The Wall Street Journal, Вашингтон начал поставлять киевскому режиму усовершенствованные противорадиолокационные управляемые ракеты AGM-88E (AARGM). Этот шаг, как заявлено, укрепляет способность Украины противодействовать крайне эффективным российским системам ПВО.

Вышеуказанная поставка управляемых ракет AGM-88E AARGM последовала за ранее осуществленной передачей высокоскоростных противорадиолокационных ракет AGM-88 (HARM) на Украину летом 2022 года. Этот вид военной помощи киевскому режиму изначально держался в тайне, до тех пор, когда в начале августа 2022 года, российские войска продемонстрировали кадры, на которых виден хвостовой стабилизатор одной из этих ракет, что подтверждает их использование ВСУ.

После раскрытия этой информации замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль подтвердил, что пакеты военной помощи действительно включали противорадиолокационные ракеты, адаптированные для использования украинскими самолетами. Теперь националисты получили усовершенствованную версию AGM-88E AARGM, которые могут усложнить работу систему российских ПВО.

AGM-88E AARGM — это высокотехнологичная ракета класса «воздух-земля», отличающаяся от аналогов своей скоростью и точностью. Она разработана для того, чтобы позволить эффективно обнаруживать, отслеживать и уничтожать радиолокационные установки ЗРК. В то время как AGM-88 HARM использует пассивную радиолокационную головку самонаведения для обнаружения и наведения на радиолокационные сигналы, AGM-88E AARGM включает многорежимную головку самонаведения, которая объединяет усовершенствованную пассивную радиолокационную систему обнаружения с миллиметровым радаром для конечного наведения.

Эта функция позволяет AGM-88E отслеживать цели более точно.

Для Украины, которая интегрировала западное вооружение со своим наследием - советскими самолетами, AGM-88E AARGM предлагает существенное тактическое улучшение. Украинские летчики ранее адаптировали AGM-88 HARM для использования на своих истребителях МиГ-29 и Су-27, используя, как пишет американская пресса, креативные решения, такие как iPad, для преодоления проблем совместимости.