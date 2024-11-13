Президент Финляндии считает, что Трамп стремится к быстрому достижению мира на Украине (Bloomberg, США)

Президент Финляндии Стубб: Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине

Открылось окно возможностей для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сказал в интервью Bloomberg президент Финляндии Александр Стубб. По его мнению, Дональд Трамп серьезно настроен на скорейшее заключение мирного соглашения.

Кати Похьянпало, Джуманна Берсече и Лео Лайкола (Kati Pohjanpalo, Joumanna Bercetche, and Leo Laikola)

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что из его телефонного разговора с Дональдом Трампом, состоявшегося в понедельник вечером, можно сделать однозначный вывод о серьезности намерений избранного президента добиться прекращении конфликта на Украине.

"Мы в Европе и в остальном мире должны понять, что Дональд Трамп очень серьезно настроен на скорейшее заключение мирного соглашения, – сказал Стубб во вторник в интервью телеканалу Bloomberg TV. – Имеется окно возможностей для этих переговоров между выборами и днем инаугурации".

Трамп одержал победу над вице-президентом Камалой Харрис на выборах 5 ноября, его вступление в должность должно состояться 20 января в Вашингтоне.

Выступая на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку, Стубб перечислил четыре темы для обсуждения в рамках продвижения к мирному соглашению. К ним относится территория, "и здесь мы не знаем, как все уладится", сказал он. Вторая тема – гарантии безопасности, третья – справедливость, и "наиболее очевидная задача, которая на самом деле будет на четвертом месте, это восстановление".

Президент Финляндии в прошлом месяце встречался с председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в Пекин, в ходе которого в том числе обсуждался конфликт на Украине, поскольку Си Цзиньпин поддерживает тесные двусторонние связи с Кремлем.

Для Финляндии начатые Россией боевые действия стали тревожным звонком, побудившим ее к ускоренному вступлению в прошлом году в Организацию Североатлантического договора. Протяженность финско-российской границы превышает 1300 километров (800 миль) и в настоящее время составляет более половины восточного фланга НАТО.

Скандинавская страна в своем историческом прошлом воевала с Москвой, в настоящее время она предоставляет Киеву военную поддержку, включая средства ПВО и артиллерийские боеприпасы.