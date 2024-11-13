Airbus завершила испытания вертолета NH-90 "Си Тайгер" в серийной конфигурации для ВМС Германии

ЦАМТО, 12 ноября. Компания Airbus 8 ноября объявила о завершении этапа летных испытаний заказанного для ВМС Германии первого вертолета корабельного базирования NH-90 "Си Тайгер" и готова к его поставкам.

Эта фаза испытаний, проведенная NHIndustries, длилась 11 месяцев и включала более 140 летных часов. Вертолет, собранный в окончательной конфигурации для серийного производства, прошел ряд эксплуатационных испытаний в соответствии с требованиями заказчика. После завершения этапа испытаний и сертификации Airbus готова приступить к поставкам, которые, как ожидается, начнутся в конце 2025 года.

Отмечается, что этап испытаний включал тщательные проверки гидроакустической системы Thales FLASH, электрооптических систем наблюдения и наведения, подвесного вооружения и систем передачи данных.

Как уже сообщал ЦАМТО, бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение на закупку 31 многоцелевого вертолета около 2,7 млрд. евро. Помимо поставки "Си Тайгер", контракт будет включать различные принадлежности, запасные части и учебные материалы. Согласно планам, начиная с четвертого квартала 2025 года "Си Тайгер" должны поэтапно заменить 22 вертолета "Си Линкс" Mk.88A, состоящие на вооружении с 1980-х гг.

По информации Министерства обороны Германии, ВМС страны получат новые вертолеты для оснащения фрегатов, которые будут использоваться в основном для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника. Как и корабельный транспортный вертолет "Си Лайон", "Си Тайгер" разработан NHIndustries на базе корабельного варианта NH-90 – NFH-90.

NH-90 "Си Тайгер" будут оснащены оборудованием для выполнения различных задач. Перспективный противолодочный вертолет получит новую электрооптическую систему, усовершенствованную систему радиоэлектронной борьбы, будет оснащен погружаемым гидролокатором, гидроакустическими буями и вооружением (торпедами и управляемыми ракетами).

Как заявлено, вертолеты являются неотъемлемым компонентом фрегатов ВМС Германии и выполняют широкий спектр задач. Новые "Си Тайгер" в перспективе станут единственными многоцелевыми боевыми вертолетами Бундесвера. Они обеспечат защиту фрегатов от атак противника на ближней дальности. Вооруженные торпедами или управляемыми ракетами вертолеты будут использоваться для противолодочной и противокорабельной борьбы. Кроме того, "Си Тайгер" сможет выполнять задачи по транспортировке грузов на корабли, участвовать в поисково-спасательных операциях. Базирующиеся на борту вертолеты значительно расширят возможности фрегатов.

Бундесвер ожидает, что разработка "Си Лайон" и "Си Тайгер" на единой платформе позволит получить преимущества с точки зрения обучения и технического обслуживания, а также благодаря унификации применяемого оборудования и запасных частей. Многоцелевой "Си Тайгер", в первую очередь, сконфигурирован и оборудован для выполнения боевых задач, а "Си Лайон" – для поисково-спасательных операций, а также перевозки войск и грузов.

На данный момент Бундесвер эксплуатирует 18 военно-морских транспортных вертолетов NH-90 "Си Лайон", которые были поставлены в соответствии с графиком в период с 2019 по 2023 гг.