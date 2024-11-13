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ТАСС

Боррель: санкции против РФ сами по себе не остановят конфликт на Украине

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Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель
Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: © AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

По словам главы дипслужбы ЕС, рестрикции нацелены на снижение военно-промышленного потенциала России и повышение издержек ведения спецоперации

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Евросоюз понимает, что санкции против России не выступают "панацеей" для урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в статье для американского журнала Foreign Policy.

"Мы не наивны. Мы прекрасно понимаем, что сами по себе санкции - это не панацея, они не остановят [президента России Владимира] Путина от продолжения <...> [спецоперации на] Украине", - отметил он. Боррель добавил, что рестрикции нацелены на снижение военно-промышленного потенциала России и повышение издержек ведения спецоперации.

Глава европейской дипломатии 9 ноября заявил, что Евросоюз готовит 15-й пакет антироссийских санкций из-за конфликта на Украине. Ранее газета Politico сообщила, что страны ЕС начнут в январе форсированными темпами разрабатывать 15-й пакет санкций против России, направленный против российского экспорта энергоносителей, главным образом против сжиженного природного газа. Источники издания подчеркивали, что в 15-м пакете Еврокомиссия постарается еще больше ограничить возможности стран ЕС приобретать российский СПГ, закупки которого в 2024 году вновь начали быстро расти на ожиданиях новых санкционных ограничений, которые ударят по энергетике ЕС.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил 6 ноября, что Россия ведет финансовые войны с недружественными странами, которые обложили страну санкциями. По его словам, РФ оказалась готова к таким испытаниям: экономика страны работает, темпы ее роста выше среднемировых. 

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