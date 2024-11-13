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Военное обозрение

Умеров призвал Эстонию обучить и оснастить в рамках «плана победы» Зеленского одну бригаду для ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Эстония готовит новый пакет военной помощи Украине, Киев желает получить от Таллина помощь в оснащении бригад ВСУ. Об этом заявил министр обороны прибалтийской республики Ханно Певкур.

Глава эстонского военного ведомства посетил Киев, где провел встречи со своим коллегой Рустемом Умеровым и Зеленским, подтвердив «непоколебимую» поддержку Украины со стороны Эстонии. Также Певкур рассказал, что республика готовит для украинской армии новый пакет военной помощи, но поставка будет проведена в следующем году. В пакет войдет обмундирование, стрелковое оружие, боеприпасы и т.д.

Встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердил нашу постоянную военную поддержку Украине. По пути в его офис я также подписал в электронном виде новый пакет военной помощи, включающий одежду, стрелковое оружие и т. д.

— заявил эстонский министр.

Как заявил по итогам встречи с эстонцем Умеров, Украина пригласила Эстонию присоединиться не только к подготовке бригад ВСУ, но и их оснащению по примеру других стран Европы в рамках «плана победы» Зеленского. В общем, если проще, то Эстония должна для Украины сформировать, обучить и вооружить на свои деньги одну бригаду. Что ответил эстонский министр, не сообщается. Наверное, пообещал подумать.

Особое внимание уделили подготовке наших бригад. Предложил Эстонии присоединиться к их обучению и оснащению по примеру других стран-партнеров.

— заявил украинский министр обороны.

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Страны
Украина
Эстония
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