FT: Тайвань закупит у США 60 истребителей F-35A Lightning II и другое вооружение, чтобы угодить Трампу

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Частично признанный рядом государств Тайвань планирует крупную сделку по закупке истребителей F-35A Lightning II и других тяжелых вооружений в Соединенных Штатах. Делается это всё под предлогом защиты суверенитета от военного посягательства Китая, который, к слову, как и США, считает сепаратистский остров частью своей территории.

На самом деле, пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, закупка эта не только и не настолько делается в целях усиления военного потенциала Вооруженных сил Тайваня, сколько для того, чтобы наладить хорошие отношения с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Известно, что бывший 45-й, а вскоре и 47-й глава Белого дома главным соперником Вашингтона на геополитической арене считает именно Пекин.

Британское издание сообщает, что в администрации Тайваня опасаются навлечь на себя гнев Трампа, который ранее критиковал союзников США за недостаточные, по его мнению, траты на оборону. Дабы избежать обострения отношений тайваньские чиновники уже провели неформальные переговоры с командой Трампа. Их целью было выяснить, какое количество вооружений, естественно, американского производства, должен приобрести Тайвань, чтобы угодить новому президенту США.

Они (администрация Тайваня) обратятся к (новому) советнику по национальной безопасности США, когда его назначат, и представят запрос на поставку очень большого пакета американского вооружения

— рассказал один из собеседников администрации Тайваня британской газете.

По информации FT, со стороны Тайваня будущую сделку курируют замглавы администрации острова Сяо Мэйцинь и генеральный секретарь местного Совета национальной безопасности У Чжаосе (Джозеф У). Тайбэй планирует закупить у США, после официальной инаугурации Трампа, которая состоится 20 января 2025 года, 60 истребителей F-35, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye, 10 списанных кораблей, оснащенных системой противоракетной обороны Aegis и 400 ракет к комплексам противовоздушной обороны Patriot. Сотрудник тайваньского Института национальной обороны и безопасности Су Цзыюнь в беседе с изданием оценил сумму будущей сделки в более чем пятнадцать миллиардов долларов.

Соединенные Штаты официально разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и вроде как признают его частью КНР. При этом, по оценке МИД Китая, за последние несколько лет США продали Тайбэю вооружения на сумму более семидесяти миллиардов долларов.