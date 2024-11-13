Доля стран АТР в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" составляет порядка 35% - компания

Чжухай (Китай). 12 ноября. ИНТЕРФАКС - РФ исполняет контракты на поставку оружия и военной техники для ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона, общая доля региона в портфеле заказов - около 35%, заявил журналистам глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Доля региона в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" равна примерно 35%. Подписанные контракты исполняются в рамках договоренностей сторон, и некоторые из них рассчитаны не на один год. Ведем предконтрактную работу по новейшим образцам российских вооружения и военной техники", - заявил Михеев на Международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024.