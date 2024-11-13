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Военное обозрение

«Полёт русского аса на Су-57 можно смело назвать искусством»: в Китае обсуждают пилотаж на истребителе пятого поколения ВКС РФ в Чжухае

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Источник изображения: topwar.ru

Китайские каналы публикуют собственную съёмку высшего пилотажа Су-57 на авиационной выставке в Чжухае. Пилотировал истребитель пятого поколения лётчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан. Во время показа возможностей российской боевой машины посетители авиашоу увидели те фигуры высшего пилотажа, которые сами китайцы оценивают как «то, что сложно описать словами».

Зрители ожидали традиционных для таких показов «бочек» и петель Нестерова, а в итоге получили целый набор фигур высшего пилотажа XXI века. Это и выход на запредельные углы атаки, и движение в воздухе с такими маневрами, которые для многих до этого зрелища казались просто неподвластными современной авиации.

Представим несколько комментариев в китайской прессе и на медиаресурсах после наблюдения за полётом Су-57:

Ничего подобного я не видел никогда.
Мы все сначала испугались, подумав, что истребитель угодил в плоский штопор, но, оказалось, что для него это обычная фигура пилотажа. Плоский штопор плавно перетекал во всевозможные версии «кобр» и других фигур, названия которых я даже не знаю.
То, что делал на этом самолёте русский ас, можно назвать настоящим искусством.
Если бы к российскому Су-57 прикрепили кисть, то на небе мы бы увидели удивительную картину. Хотя мы и так её увидели.
Такое впечатление, что этот полёт вообще нарушает законы физики, о котором нам рассказывали в школе.
Я смотрел на это, забыв закрыть рот.

Источник изображения: topwar.ru


Напомним, что в Китае открылась военно-техническая выставка, на которой представлена и продукция российского ВПК.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
1 комментарий
№1
13.11.2024 12:59
Сколько не смотри - завораживает!
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