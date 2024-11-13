«Полёт русского аса на Су-57 можно смело назвать искусством»: в Китае обсуждают пилотаж на истребителе пятого поколения ВКС РФ в Чжухае

Источник изображения: topwar.ru
Китайские каналы публикуют собственную съёмку высшего пилотажа Су-57 на авиационной выставке в Чжухае. Пилотировал истребитель пятого поколения лётчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан. Во время показа возможностей российской боевой машины посетители авиашоу увидели те фигуры высшего пилотажа, которые сами китайцы оценивают как «то, что сложно описать словами».
Зрители ожидали традиционных для таких показов «бочек» и петель Нестерова, а в итоге получили целый набор фигур высшего пилотажа XXI века. Это и выход на запредельные углы атаки, и движение в воздухе с такими маневрами, которые для многих до этого зрелища казались просто неподвластными современной авиации.
Представим несколько комментариев в китайской прессе и на медиаресурсах после наблюдения за полётом Су-57:
Источник изображения: topwar.ru
Напомним, что в Китае открылась военно-техническая выставка, на которой представлена и продукция российского ВПК.