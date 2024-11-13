В ФСВТС заявили о готовности обсуждать производство военной продукции с Китаем

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Михаил Бабич отметил, что речь идет в том числе о создании совместных предприятий по выпуску военной продукции и строительстве сервисных центров по обслуживанию поставленных изделий

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия готова обсуждать с Китаем вопросы совместной разработки продукции военного назначения (ПВН) и организации совместных производств при соответствующем интересе китайской стороны. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Михаил Бабич на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае.

"Мы стремимся к более активному внедрению современных форм сотрудничества, способных вывести процесс нашего взаимодействия на более высокий уровень. Это в первую очередь совместная разработка высокотехнологичной ПВН, создание совместных предприятий по выпуску военной продукции, строительство сервисных центров по обслуживанию поставленных изделий, выполнение взаимовыгодных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в отношении ПВН. Если наши китайские партнеры проявят интерес к такой форме сотрудничества, то российская сторона готова обсудить возможные варианты взаимодействия", - сообщил он.

Крупнейший в КНР международный авиасалон проводится раз в два года в Чжухае. Основная тематика выставки - военная и гражданская авиатехника, космическое, навигационное и радиолокационное оборудование, авиационное вооружение, ракетные двигатели, системы управления огнем и противовоздушной обороны.