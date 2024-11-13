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Военное обозрение

Американские медиа: Трамп собирается предложить пост госсекретаря Марко Рубио, высказавшемуся против дальнейшей военной помощи Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Пресса США со ссылкой на представителей Республиканской партии пишет о том, что Дональд Трамп собирается предложить сенатору Марко Рубио стать будущим госсекретарём. Материал об этом публикует, в частности, NBC.

Авторы Мэтт Диксон, Даша Бернс и Зое Ричардс, которые утверждают, что ознакомились с заявлениями трёх независимых источников, в материале пишут, что именно Рубио становится наиболее вероятной кандидатурой на пост главы Госдепартамента.

Аналогичные заявления сделали неназванные источники издания The New York Times. Возможно, те же...

При этом в NBC пишут, что «Трамп может и передумать, так как внешнеполитическое направление остаётся единственным, по которому в Республиканской партии, да и в самой команде Трампа, царят разногласия».

Напомним, что несколько дней назад 53-летний сенатор от штата Флорида Марко Рубио сделал заявление о том, что украинский конфликт отнимает у США слишком много ресурсов и при этом не ведёт к какому-либо позитивному для них исходу. Поэтому, по мнению Рубио, финансирование этого конфликта Соединёнными Штатами должно быть прекращено.

Интересно то, что ещё относительно недавно тот же Рубио активно выступал за поддержку киевского режима и за отправку ему военной и финансовой помощи. Поэтому новые заявления сенатора вполне можно интерпретировать как попытку получить лояльность Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о намерении переложить украинский груз на европейские плечи. Какую риторику услышим в случае получения Рубио должности госсекретаря - вопрос открытый.

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Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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