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ТАСС

Глава МО ФРГ заявил, что Трамп может пойти на сделку с Россией по Украине

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Источник изображения: Maja Hitij/ Getty Images

Борис Писториус отметил, что Украина в случае, если ей откажут в приеме в НАТО, может превратиться в "постоянный очаг новых конфликтов в Европе"

БЕРЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус критически оценил обещание избранного президента США Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт за 24 часа, но не исключил, что он может пойти на сделку с РФ.

"Да, опасность существует, и я надеюсь, что она не будет реализована", - сказал он на конференции, организованной газетой Süddeutschen Zeitung в Берлине, отвечая на вопрос, считает ли он возможным, что Трамп пойдет на сделку по Украине с Россией, не принимая в расчет интересы Киева и Европы. Писториус также высказал мнение, что Украина в случае, если ей откажут в приеме в НАТО, может превратиться в "постоянный очаг новых конфликтов в Европе".

Министр обороны заявил о необходимости в будущем тратить на оборону больше 2% от национального ВВП. "Два процента не хватит", - утверждал он.

Республиканец Трамп нанес на состоявшихся 5 ноября выборах поражение своему оппоненту - представительнице демократов Камале Харрис. Ранее он пообещал завершить украинский конфликт за 24 часа. 

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