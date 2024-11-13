Newsweek: чтобы остановить конфликт, Запад должен перестать поддерживать Украину

Путь к решению конфликта на Украине заключается в сокращении объемов помощи, пишет Newsweek. По мнению премьер-министра Словакии, если Запад перестанет поддерживать Киев, проблема разрешится очень быстро.

Сокращение американской помощи "было бы путем к решению", — заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он добавил, что "война не закончится, пока Запад массово поддерживает Украину".

По данным Кильского института, с момента начала боевых действий в 2022 году Украина уже получила более 200 миллиардов долларов военной, финансовой и гуманитарной помощи от США и европейских держав. Киеву в скором времени обещали еще 90 миллиардов долларов.

В интервью Словацкому телевидению и радио (STVR) Фицо выразил скептицизм по поводу эффективности сохранения такого высокого уровня помощи.

В настоящее время США выделили больше всего средств Украине, предоставляя львиную долю прямой военной помощи, а также значительные суммы гуманитарной поддержки.

Однако недавнее переизбрание Дональда Трампа привело к предположениям о том, что США могут вскоре отказаться от этой поддержки, учитывая сомнения, которые он и его сторонники высказывают по поводу использования американских средств на иностранный конфликт.

Кроме того, Фицо заявил, что даже если США прекратят свою помощь Украине, Европейский Союз не должен будет заполнять этот пробел, говорится в сообщении на сайте Euractiv .

Сам Фицо является известным скептиком в отношении поддержки Украины, а также сторонником улучшения отношений с Москвой.