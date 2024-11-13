В Израиле полагают, что благодаря Трампу смогут урегулировать конфликт в Газе - СМИ

Владимир Путин и Дональд Трамп на форуме АТЭС.

Иерусалим. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Израильские власти надеются, что при президентстве Дональда Трампа быстрее удастся достичь соглашения с радикальной палестинской группировкой ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня, сообщает в понедельник The Times of Israel со ссылкой на источники.

"Израиль более оптимистично оценивает шансы на заключение соглашения об освобождении заложников, если Трамп будет в Белом доме", - информирует издание.

По словам источника The Times of Israel, недавно переговоры "зашли в тупик" после того, как Катар объявил о приостановке посреднических усилий по заключению перемирия между Израилем и ХАМАС.

"Ситуация может измениться, если ХАМАС подвергнется большему давлению, которое мог бы оказать Катар", - заявил источник из числа израильских официальных лиц.

"Мы надеемся, что Трамп окажет давление на Катар и что он не помешает нам оказать военное давление на Газу", - добавил источник.

Собеседник газеты также отметил, что, по его мнению, Трамп не будет препятствовать дальнейшим поставкам американского оружия Израилю.

5 ноября в США состоялись президентские выборы. Республиканец Трамп одержал уверенную победу над кандидатом от демократов Камалой Харрис. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

В субботу из-за отсутствия прогресса в переговорах между Израилем и ХАМАС по перемирию в секторе Газа Катар объявил о приостановке посреднических усилий.

Катарские власти заявили, что возобновят усилия, когда Израиль и ХАМАС покажут готовность завершить конфликт.