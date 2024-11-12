Зеленский заявил о разработке Киевом «перспективных» технологических решений по противодействию российским авиабомбам с УМПК

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Украина имеет «перспективные» технологические решения по противодействию российским авиабомбам с управляемым модулем планирования и коррекции, которые в Киеве упорно называют корректируемыми авиабомбами (КАБ). Об этом заявил Зеленский.

Нелегитимный «президент» Украины провел новое заседание ставки, основной темой которой была ситуация с противовоздушной обороной. Заодно и заслушали Сырского по основным направлениям. Как заявил Зеленский, в связи с увеличением количества запускаемых Россией дронов-камикадзе, было принято решение об увеличении мобильных огневых групп. Тратить на беспилотники дорогие зенитные ракеты по-прежнему запрещается.

Провел Ставку. Заслушал доклад по дальнейшему усилению ПВО. Приняли решение об увеличении количества мобильных огневых групп в регионах, которые являются приоритетными целями для российского террора,

— заявил глава хунты.

Также на Украине якобы придумали какое-то «перспективное» технологическое решение, которое должно помочь в защите от российских авиабомб с УМПК. Что за решение — не раскрывается, только подчеркивается, что разработано оно в рамках комплексной программы. Ранее в Киеве заявляли, что именно авиабомбы наносят самый большой урон ВСУ и против них нет средств защиты.

Кроме защиты, Киев разрабатывает и средства нападения — ракеты и те же авиабомбы. На каком этапе находятся работы — не сообщается, но о них Зеленский вспомнил вскользь, видимо, «прорывов» нет.

Не забыл Зеленский и про свое «любимое» направление — Курское. По нему Сырский сделал отдельный доклад, а также рассказал про ситуацию на основных направлениях: Покровском и Кураховском. Принято решение их усилить, правда, на уровне главкома, т. е. уже имеющимися силами. Резервы находятся в ведении офиса Зеленского. В Курской области, судя по словам главаря режима, все хорошо, там ВСУ «сдерживают» 50-тысячную российскую группировку.