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Военное обозрение

Положительный баланс во внешней торговле России в этом году вырос почти до 115 млрд в долларовом эквиваленте

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Источник изображения: topwar.ru

Согласно опубликованным Федеральной таможенной службой России данным, за девять месяцев этого года, с января по сентябрь, положительное сальдо внешней торговли РФ выросло до 114,9 млрд в долларовом эквиваленте. В сравнении с показателями 2023 года рост составил 11,55%.

Напомним, что сальдо внешней торговли – это разница между экспортом и импортом государства. За январь-сентябрь импорт в России снизился на 10,6 млрд долларов и составил 203,3 млрд, а экспорт достиг 318,2 млрд долларов, поднявшись таким образом на 1,3 млрд долларов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

При этом из-за значительного снижения импорта и незначительного роста экспорта товарооборот России в этом году чуть сократился (на 1,75%), составив 521,5 млрд в долларовом эквиваленте.

По данным Федеральной таможенной службы, увеличился экспорт в страны Азии и Африки, но сократился в европейские и латиноамериканские страны. Так, например, экспорт товаров из РФ в Европу сократился более чем на 24%, но зато экспорт в Африку увеличился почти на 18%.

Подавляющее большинство российского экспорта составляет сырье (нефть, газ, металлы, древесина и т.п.), а также сельскохозяйственная продукция. Что касается импорта, то значительная его часть приходится на машины, оборудование и транспортные средства, а также на продукцию химической промышленности.

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Россия
США
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