Боррель: ЕС передал Украине более 980 тыс. снарядов из обещанного 1 млн

Глава дипломатии ЕС отметил, что до конца года Киеву в общей сложности передадут даже более 1,5 млн снарядов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Евросоюз предоставил Украине свыше 980 тыс. снарядов и надеется до конца года выполнить план о передаче миллиона боеприпасов, несмотря на то, что не смог сдержать прежнее обещание сделать это до весны. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы почти сделали это. Мы уже поставили более 980 тысяч снарядов и очень скоро передадим 1 миллион снарядов. Я знаю, что мы брали обязательство достичь этого уровня до весны и не смогли. Но до конца года сможем", - сказал он в интервью украинскому изданию "Европейская правда".

По его словам, для передачи Украине боеприпасов Евросоюзу пришлось "значительно ускориться". "Когда мы обещали к весне выйти на уровень 1 миллион снарядов в год, то не знали, какой реальный объем производства. И он был не такой большой, как мы думали. Сейчас мы уже имеем эту производственную мощность", - пояснил он.

При этом глава дипломатии, несмотря на невыполнение прошлых обещаний, заявил, что до конца года Киеву в общей сложности передадут даже более 1,5 млн снарядов.

Отвечая на вопрос о поставках в 2025 году, Боррель заявил, что ЕС сможет продолжить поставлять Украине "такое же количество боеприпасов", когда "выйдет на крейсерскую скорость". Глава дипломатии также посетовал, что ЕС мог бы "делать все быстрее", но каждый шаг помощи требовал "слишком долгих дискуссий".

В феврале 2023 года Боррель пообещал, что страны ЕС поставят Киеву миллион артиллерийских снарядов в течение года. Однако к началу марта 2024 года Еврокомиссия была вынуждена признать, что это обещание было выполнено менее чем наполовину. Впоследствии европейские функционеры стали формулировать свои заявления так, чтобы сложилось впечатление, что Евросоюз обещал поставить миллион снарядов до конца 2024 года. Сам Боррель в феврале заявил, что у ЕС нет "волшебной палочки" и магии, чтобы дать Украине больше снарядов. В середине марта украинские власти жаловались, что получили лишь около 400 тыс. снарядов.