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Противоракетная база в Редзиково. Яцек Севера назвал дату открытия (Polsat TV, Польша)

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База в Редзиково, Польша
База в Редзиково, Польша.
Источник изображения: © Фото : Lt. Amy Forsythe/US DoD

Polsat TV: база ПРО НАТО откроется в польском Редзиково 13 ноября

В польском Редзиково 13 ноября официально откроется база противоракетной обороны НАТО, сообщает Polsat TV. Это уже не первый шаг к созданию системы глобальной ПРО США: с новой базы силы альянса собираются сбивать российские ракеты.

"13 ноября „Противоракетный щит” в Редзиково" начнет действовать", – заявил в эфире телеканала Polsat в программе "Граффити" глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера (Jacek Siewiera). "Это база ВМС США, но подчиненная командованию НАТО", – пояснил он.

Яцек Севера объявил, что в среду, 13 ноября, состоится официальное открытие "Противоракетного щита" на военной базе в Редзиково.

"Сегодня президент прямо с мероприятий, посвященных государственному празднику, летит в Азербайджан, а на обратном пути приземлится в Гданьске, откуда отправится непосредственно на церемонию официального открытия базы, оснащенной системой ПРО Aegis в Редзиково. Это база ВМС США, но подчиненная командованию НАТО. Это американская база, задачей которой является обеспечение трансатлантической обороны", - пояснил глава Бюро национальной безопасности.

Яцек Севера рассказал о встрече Дуды и Трампа. "Нельзя исключать"

Яцек Севера также сообщил, что встречу Анджея Дуды с Дональдом Трампом "нельзя исключать". Отвечая на вопрос о разговоре избранного президента США с Владимиром Путиным, глава Бюро национальной безопасности заявил, что это "правильный ход, тем более что ранее состоялся разговор с Владимиром Зеленским".

"На прекращение военных действий или украинское наступление рассчитывать сложно. Россия продвигается на фронте, напирает на украинские войска и, к сожалению, достигает больших успехов", – сказал Севера.

Глава Бюро национальной безопасности, ссылаясь на нашумевшие предложения Дональда Трампа относительно прекращения конфликта на Украине, заявил: "Многие специалисты отмечают, что возвращение занятых русскими территорий – задача крайне сложная". "Любые переговоры, которые приведут к миру, должны ориентироваться на реальное положение дел. Главное, чтобы в этом процессе участвовала Украина", – сказал он.

По словам Северы, это "вопрос ближайших месяцев, когда будут редставлены контуры реальной политики президента Дональда Трампа после его вступления в должность".

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