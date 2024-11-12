Германия приступила к поставкам ВС Норвегии ОБТ "Леопард-2A8" – глава KNDS Deutschland

ЦАМТО, 11 ноября. Компания KNDS Deutschland (ранее Krauss-Maffei Wegmann) приступила к поставкам основных боевых танков "Леопард-2A8" Вооруженным силам Норвегии.

О начале поставок танков Норвегии в эксклюзивном интервью немецкому оборонному изданию HartPunkt заявил генеральный директор KNDS Deutschland Ральф Кетцель. Данную информацию распространили и некоторые европейские СМИ.

По мнению ЦАМТО, руководитель KNDS Deutschland мог иметь в виду сам факт выполнения контракта, а не физическую передачу первых ОБТ Норвегии гораздо раньше установленных в договоре сроков. Тем не менее, ничего нельзя исключать, учитывая нынешнюю военно-политическую обстановку в Европе.

Напомним, что в феврале 2023 года Агентство по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (NDMA) заключило с Krauss-Maffei Wegmann (KMW) контракт на поставку ВС Норвегии 54 ОБТ "Леопард-2A7 NOR". Одобренный парламентом Норвегии бюджет закупки не превышал 19,7 млрд. норвежских крон (1,9 млрд. долл.). Поставки техники были запланированы на период с 2026 по 2028 гг. Танки поступят на вооружение тяжелой механизированной бригады. Соглашение включало опцион на поставку еще 18 танков, но по последней информации, исходя из опыта конфликта на Украине, МО Норвегии отказалось от его реализации, предпочтя направить средства на покупку систем ПВО и дальнобойной артиллерии.

В июне 2023 года Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и NDMA достигли договоренности о согласовании спецификации 54 заказанных ОБТ "Леопард-2A7 NOR" с характеристиками закупаемых для восстановления парка ВС Германии ОБТ "Леопард-2A8". При этом ОБТ "Леопард-2A8 NOR" ВС Норвегии будет обладать рядом отличий, например, норвежской интегрированной системой боевого управления ICS/CORTEX компании Kongsberg.

Министерство обороны Норвегии 11 июня 2024 года объявило о подписании в Осло немецкой KNDS Deutschland и норвежской компанией RITEK соглашения об организации сборки в Норвегии заказанных для ВС страны основных боевых танков "Леопард-2".

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам поздравил компании, отметив, что впервые в истории на мощностях в Норвегии будет организована сборка танков. В рамках заключенного в 2023 году с Krauss-Maffei Wegmann контракта 37 из 54 заказанных Норвегией ОБТ будут собраны на предприятии RITEK в Левангере.

Планы RITEK предусматривают не только сборку норвежской версии "Леопард" в качестве субподрядчика, но и организацию скандинавского хаба по обслуживанию, ремонту и модернизации парка "Леопард". Производственную линию планируется сохранить и после сборки ОБТ для ВС Норвегии, чтобы RITEK могла продолжать производить их на экспорт.

По оценке Минобороны Норвегии, соглашение позволит укрепить потенциал НАТО и ЕС по производству танков. RITEK расположена рядом с важными логистическими хабами в центре страны, где нет недостатка в высококвалифицированной рабочей силе.