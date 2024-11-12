В День перемирия Стармер вместе с Макроном будет демонстрировать в Париже европейскую солидарность (The Guardian, Великобритания)

Guardian: Лондон и Париж демонстрируют солидарность после переизбрания Трампа

Британский премьер Стармер отметит в Париже день окончания боев Первой мировой войны, пишет The Guardian. Это символический шаг, который показывает солидарность Британии с другими странами Европы после переизбрания Дональда Трампа на пост президента США.

Джессика Элгот

Лидеры Британии и Франции будут обсуждать Украину и вопросы обороны на фоне страхов по поводу будущего НАТО после переизбрания Трампа.

В День перемирия (день подписания Компьенского перемирия, положившего конец военным действиям Первой мировой войны — прим. ИноСМИ) Кир Стармер вместе с Эммануэлем Макроном будет присутствовать на службе в Париже, подчеркнуто демонстрируя европейскую солидарность после переизбрания Дональда Трампа. В повестке конфиденциальных переговоров между двумя лидерами будут Украина и вопросы обороны.

Этот визит имеет символическое значение, поскольку Стармер станет первым после Уинстона Черчилля британским руководителем, присутствующим на Дне памяти павших во Франции.

На Даунинг-стрит, 10 и в Елисейском дворце надеются, что это будет значимый момент европейского единения для ведущих членов НАТО Франции и Соединенного Королевства на фоне тех страхов, который возникли на континенте по поводу будущего Североатлантического альянса после переизбрания Трампа.

Премьер-министр отправится в Париж утром в понедельник, чтобы вместе с французскими и британскими ветеранами отметить 80-ю годовщину начала освобождения Франции.

Администрация премьер-министра отметила, что переговоры между двумя руководителями "отражают тесные узы дружбы между двумя странами, выкованные и скрепленные жертвами, принесенными на алтарь победы британскими и французскими солдатами на линии фронта".

Избрание Трампа не включено в повестку переговоров, однако на Даунинг-стрит, 10 заявили, что стороны обсудят Украину и Газу.

Уайтхолл получил задачу проанализировать, как победа Трампа отразится на окончательном варианте "Стратегического обзора обороны", который должен выйти весной. Стармер и канцлер казначейства Рэйчел Ривз (Rachel Reeves) планируют заранее определить сроки и пути выхода Британии на целевой показатель натовских оборонных расходов в размере 2,5% ВВП.

Стармер и министр иностранных дел Дэвид Лэмми говорят, что в вопросе этого целевого показателя у них общая позиция с Трампом, который неоднократно призывал страны НАТО выделять на оборону больше средств и меньше рассчитывать на американские расходы.

Ранее Трамп призвал союзников по НАТО тратить на военные нужды 3%, что является существенным увеличением по сравнению с текущими показателями Соединенного Королевства. Выступая в августе на одном из предвыборных мероприятий, он сказал: "Я буду настаивать, чтобы каждая страна НАТО тратила как минимум 3%. Вам надо подниматься до 3%. Два процента — это воровство столетия, потому что расплачиваемся мы".

Во время избирательной кампании Трамп заявлял, что найдет решение и "за день" положит конец вооруженному конфликту на Украине. Однако он так и не объяснил, как добьется этого. Его соратник по гонке, кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс решительно выступает против предоставления дополнительной помощи Украине.

The Wall Street Journal сообщала, что один из пунктов плана Трампа по прекращению конфликта — это создание демилитаризованной зоны длиной 1 300 километров между армиями России и Украины, контролировать которую будут европейские войска.

Брайан Ланза (Bryan Lanza), работающий у Трампа политическим советником со времен президентской кампании 2016 года, сообщил на этой неделе Би-би-си, что Трамп заставит Украину пойти на территориальные уступки. "Когда [Владимир] Зеленский говорит, что прекратит боевые действия и согласится на мир только после возврата Крыма, мы должны сообщить ему новость: Крым для него потерян", — заявил он. Но пресс-секретарь переходной команды Трампа в субботу заявил, что Ланза выступал не от имени избранного президента.

В воскресенье министр британского кабинета сообщил, что правительство анализирует все возможные варианты действий на случай изменения подхода США к Украине. Главный секретарь казначейства Даррен Джонс (Darren Jones) рассказал Sky News, что чиновники из Уайтхолла "рассматривают и планируют множество различных сценариев". По словам Джонса, Британия не собирается отказываться от своих обязательств. "Мы не хотим, чтобы возник даже намек на мысль о том, будто мы отступаемся. Именно поэтому мы предлагаем им три миллиарда фунтов в год, что в нынешней финансовой обстановке в Британии является для нас трудным, но правильным решением, — заявил министр. — Чиновники, как и при любой другой администрации, будут рассматривать и планировать множество различных сценариев, чтобы Соединенное Королевство было в самом сильном положении".

Вместе с тем Джонс отметил, что не станет брать на себя конкретное обязательство о выделении на военные нужды 2,5% ВВП до конца работы нынешнего парламента. По его словам, безопасность и оборона находятся в приоритете, но это значит, что придется "поступиться чем-то" в других областях.

Военные эксперты говорят, что новая администрация Трампа придала новый импульс необходимости "налаживать отношения" между союзниками по альянсу.

Директор аналитического центра Королевского института оборонных исследований доктор Карин фон Хиппель (Karin von Hippel) сказала, что это символический момент, когда французский президент и Стармер демонстрируют единство: "Британии и ЕС важно восстановить отношения и укрепить их, особенно сейчас, когда победил Трамп. То же самое относится к двусторонним отношениям между Соединенным Королевством и европейскими странами. Америка уже не будет надежным партнером ни для одной европейской страны, в том числе для Британии. Поэтому сейчас крайне важно наводить мосты и разрабатывать возможные сценарии, включая вопрос о том, где можно надавить на США в случае расхождений".

В понедельник Стармер также встретится в Париже с новым премьер-министром Франции Мишелем Барнье, который в свое время участвовал в переговорах о Брексите. Ранее Стармер встречался с ним несколько раз, будучи теневым министром по Брекситу.

Он также возложит венок к военному мемориалу вблизи Елисейских полей и к могиле Неизвестного солдата у Триумфальной арки.

"Для меня честь — быть в Париже и стоять рядом с президентом Макроном, отдавая дань памяти павшим в годы Первой мировой войны, принесшим себя в жертву ради той свободы, которая у нас есть сегодня, — сказал Стармер. — Эти мероприятия очень важны как возможность увековечить память миллионов молодых солдат, матросов и авиаторов, чтобы о них помнили грядущие поколения".

Объявляя о своем визите, Стармер пообещал 10 миллионов фунтов государственных средств на празднование 80-й годовщины победы над Германией и над Японией, которая будет отмечаться 8 мая и 15 августа будущего года. В этих мероприятиях могут принять участие десятки тысяч военных.

Премьер-министр неоднократно заявлял, что приверженность Британии Украине "нерушима", каким бы ни был подход нового американского президента. Правда, представители украинского руководства рассказали The Guardian, что они расстроены отказом Британии поставить дополнительные ракеты большой дальности.

В воскресенье начальник штаба обороны Британии адмирал сэр Тони Радакин (Tony Radakin) сказал, что Москва платит "чрезвычайную цену" за военную операцию, и что октябрь стал месяцем самых больших потерь с начала вооруженного конфликта в феврале 2022 года.