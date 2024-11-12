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Военное обозрение

Второй человек всё-таки нужен: в китайском Чжухае представили двухместный истребитель 5-го поколения J-20S

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Источник изображения: topwar.ru

На авиасалоне в китайском Чжухае представлена модернизированная версия истребителя пятого (в китайской классификации – четвёртого) поколения. Это версия J-20S.

Разработчики сообщают о том, что новая модификация истребителя получила возможности для перехвата беспилотных летательных аппаратов различного класса. Также, как утверждается, у J-20S реализована функция по «разрыву канала связи» между дроном и самолётом управления, если такая система противником налажена.

J-20S — это тяжелый двухместный многоцелевой истребитель-невидимка средней и большой дальности с двумя креслами в кабине.

В Китае заявляют, что это первый в мире двухместный стелс-истребитель, обладающий способностью добиваться превосходства в воздухе.

Продемонстрированы и средства огневого поражения из арсенала J-20S. В частности, это ракета PL-15E. Это модернизированная версия ракеты PL-15 класса «воздух-воздух» большой дальности. Она размещается во внутреннем отсеке истребителя. В зависимости от модификации ракеты семейства PL-15 способны поражать воздушные цели на дистанции от 145 до 300 км.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что собственными истребителями пятого поколения обладают три страны мира - США, Китай и Россия.

Напомним также и о том, что ранее эксперты заявляли о бессмысленности создания двухместных истребителей нового поколения, так как «значительную часть функций на себя возьмёт автоматика и искусственных интеллект». Выходит, что второй человек в кабине истребителя 5-го поколения тоже может быть нужен.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
J-20
Проекты
Истребитель 5 поколения
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