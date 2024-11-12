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ЦАМТО

В Киеве утверждают, что ОПК страны, при наличии заказов, может производить ВиВТ на сумму до 20 млрд. долл. в год

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Предприятия ВПК Украины во Львове
Предприятия ВПК Украины во Львове.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

ЦАМТО, 11 ноября. Предприятия ОПК Украины имеют мощности, позволяющие производить вооружение на сумму до 20 млрд. долл. в год, а к 2025 году производственный потенциал ОПК возрастет до 30 млрд. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на экс-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, который с сентября назначен внештатным советником Владимира Зеленского по стратегическим вопросам.

"А.Камышин заявил, что военная промышленность Украины, приобретающая сейчас все более "частный характер", имеет возможности по производству вооружений на сумму до 20 млрд. долл. (при наличии заказов – прим. ред.), а в 2025 году ОПК страны сможет производить ВиВТ на сумму до 30 млрд. долл.", – говорится в сообщении.

Как отмечается, речь, в том числе, идет о возможности производить "большое количество" беспилотников, а также баллистических ракет с дальностью полета до 1,5 тыс. км.

Как напоминает агентство, ранее В.Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и низкие темпы поступления вооружений в рамках военной помощи стран западной коалиции.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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