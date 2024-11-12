Возвращение Трампа — ужасная новость для Украины. Европа должна вступить в борьбу. Пойдет ли она на это? (The Guardian, Великобритания)

Guardian: Украина станет "первой жертвой" Трампа

Дональд Трамп, скорее всего, принесет Украину в жертву на своем новом посту, пишет The Guardian. Независимо от того, какую сделку Вашингтон предложит Киеву и Москве, Европе никак нельзя и дальше скатываться в раздробленность и разобщенность, считает автор статьи.

Тимоти Гартон-Эш (Timothy Garton Ash)

Первой жертвой второго срока президентства Дональда Трампа в США, скорее всего, станет Украина. Единственные, кто может предотвратить эту катастрофу, — это мы, европейцы. Однако наш континент пребывает в состоянии растерянности. Немецкое коалиционное правительство как нельзя лучше выбрало день, в который мы проснулись от известия о триумфе Трампа, чтобы рассыпаться в горькой злобе. Если Европа не сможет справиться с этим вызовом, то не только Украина, но и весь континент останется слабым, разделенным и озлобленным. Ведь мы вступаем в новый и опасный период европейской истории.

В самой Украине люди пытались найти положительные стороны в оранжевой туче (речь о неестественном цвете кожи Дональда Трампа — прим. ИноСМИ), стремительно надвигающейся на Вашингтон. В конце концов, они все сильнее разочаровывались в самоустранении администрации Джо Байдена. Новую хрупкую надежду прекрасно отразило сообщение, которое прислал мне один из украинских командиров на передовой. Он написал, что "Трамп — человек-сюрприз, может быть, все наладится".

Вероятность того, что "политик-сюрприз" 47-й президент США станет угрожать усилением поддержки Украины, чтобы принудить Владимира Путина к мирному соглашению, как призывают некоторые из его видных проукраинских сторонников, например бывший госсекретарь США Майк Помпео, составляет от 5 до 10%. Как метко подчеркивает украинский лидер Владимир Зеленский, Трамп больше всего на свете ненавидит выглядеть проигравшим.

Тем не менее, есть 90-95% вероятности того, что он сделает именно то, о чем неоднократно говорил, и попытается прекратить военные действия, навязав Украине свое решение. В июле он заявил Fox News: "Я бы сказал Зеленскому: хватит. Вы должны заключить сделку". Правда, он добавил, что пригрозил бы, предоставив Киеву "гораздо больше" помощи, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Однако условия, выдвинутые его вице-президентом Джей Ди Вэнсом, — согласие с нынешним территориальным разделением Украины и принуждение ее к нейтралитету — стали бы большой победой для Путина.

В действительности, вероятно, не существует сделки, на которую согласились бы и Путин, и Зеленский. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, на редкость правдиво, заметил: "Завершить украинский конфликт в одну ночь нельзя". Однако что может сделать будущий президент США, так это настолько резко сократить экономическую и военную поддержку США, что Киев будет вынужден добиваться прекращения огня с позиции слабой стороны. Хуже того, это может привести к тому, что военный эксперт Джек Уотлинг назвал сценарием Брест-Литовска, когда Украина будет пытаться заключить соглашение с такой слабой позиции, что даже угроза нового вражеского наступления может вынудить ее пойти на дополнительные уступки, как это случилось с самой Россией во время переговоров по Брест-Литовскому мирному договору 1918 года с Германской империей и ее союзниками.

Однако даже в сценарии "мир через силу", о котором говорят немногочисленные "ястребы" Трампа в отношении Украины, Европе придется сделать гораздо больше. В статье "Мирный план Трампа для Украины", опубликованной в соавторстве с Wall Street Journal в начале этого года, Помпео предложил европейским союзникам по НАТО увеличить свои расходы на оборону до 3% ВВП и внести 80% от суммы в 100 миллиардов долларов в фонд вооружения Украины. И, конечно же, закупать американское оружие и боеприпасы. Роберт Чарльз О’Брайен, бывший советник Трампа по национальной безопасности, отметил в Foreign Affairs, что "подход Трампа будет заключаться в том, чтобы продолжать оказывать летальную помощь Украине, финансируемую европейскими странами, держа при этом открытой дверь для дипломатии с Россией".

С точки зрения интеллекта, многие европейцы признают, что, оказавшись между агрессивно наступающей Россией и агрессивно удаляющейся Америкой, Европа должна делать больше для своей собственной обороны. Французский интеллектуал Эммануэль Макрон, который по совместительству является президентом Франции, отреагировал на победу Трампа, уведомив пользователей в сети Х, что он поговорил с канцлером Германии Олафом Шольцем, и они будут работать вместе в интересах "более единой, более сильной, более суверенной Европы в этом новом контексте".

Однако в результате самонадеянности Макрона Франция теперь обладает слабым, нестабильным правительством, политическое выживание которого фактически зависит от дружественной Путину популистки Марин Ле Пен. Несколько часов спустя правительство Шольца распалось, оставив центральную европейскую державу в пред- и поствыборной неопределенности, возможно, на месяцы, в этот важнейший период геополитических перемен. Среди предполагаемых причин распада коалиции — отказ лидера свободных демократов и министра финансов Кристиана Линднера предоставить Украине дополнительные три миллиарда евро в рамках пакета срочных бюджетных ассигнований в размере девяти миллиардов евро.

Европа в своей реакции на избрание Трампа так же сильно разделилась. Во многих из более чем 40 европейских стран, присутствовавших вчера на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, присутствуют значительные политические силы, которые с энтузиазмом поддерживают Трампа, а некоторые из них находятся у власти. Возглавляет список хозяин встречи, лидер Венгрии Виктор Орбан, однако к нему присоединились такие фигуры, как Роберт Фицо в Словакии, Александр Вучич в Сербии и Герт Вилдерс, чья партия входит в правящую коалицию в Нидерландах.

К ним может примкнуть и итальянка Джорджа Мелони. К числу тех, кто формально не занимает государственные посты, но все еще имеет политическое влияние, относятся Ле Пен во Франции, Найджел Фарадж в Великобритании, партия АдГ в Германии, партия "Закон и справедливость" в Польше и "Голос" в Испании. Согласно исследованию Europe Elects, в семи европейских странах — Словении, Словакии, Молдавии, Болгарии, Венгрии, Грузии и Сербии — большинство опрошенных проголосовали бы за Трампа, если бы у них была такая возможность. Они присоединились бы к 78 % россиян, которые сделали бы то же самое. Да, Трамп — это выбор России.

Есть еще и Великобритания. Высокопоставленные члены кабинета премьер-министра Кира Стармера в прошлом осыпали Трампа самыми ядовитыми оскорблениями ("сочувствующий неонацистам социопат"), а теперь в опубликованном на Даунинг-стрит 10 отчете о телефонном разговоре Стармера с избранным президентом говорится, что он "сердечно" поздравил его, и они "с теплотой" вспомнили о своем знакомстве за ужином в сентябре.

Конечно, это обычное лицемерие международных отношений. Однако существует реальная возможность того, что, учитывая плачевное экономическое состояние Великобритании после брексита и 14 лет жесткой экономии Тори, у ее правительства возникнет соблазн попытаться получить освобождение от "особых отношений" и от размашистых таможенных пошлин, которыми Трамп грозит ударить по Европе. Однако, как недавно заметил вероятный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц, для того чтобы Европа могла спасти Украину и постоять за себя в опасном мире, потребуется самое тесное сотрудничество как минимум между Германией, Францией, Польшей и Великобританией. Действительно ли можно достичь оборонного и дипломатического единства при таком политическом и экономическом разрыве?

У нас есть два месяца до инаугурации Трампа 20 января, чтобы придумать наилучший ответ. Мы должны это сделать. (Но это не значит, что у нас получится).