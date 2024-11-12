Корабли России и Индонезии провели первое военно-морское учение в Яванском море

Корабли ВМФ России и ВМС Индонезии провели первое совместное военно-морское учение «Орруда-2024» в Яванском море. Об этом 11 ноября пишет пресс-служба Тихоокеанского флота.

В ходе первого дня учений экипажи совместного отряда кораблей провели маневрирование и тренировку по связи с использованием всех видов сигнализации, отработали досмотровые действия подозрительных судов, блокирование и освобождение выявленного условно захваченного условными террористами судна. На второй день учения корабли двух дружественных стран провели тренировки по противодействию безэкипажным катерам с проведением стрельб из автоматических артиллерийских установок и стрелкового оружия, а также тренировочные занятия по спасению на море. При этом были задействованы палубные вертолеты.

После на корвете Тихоокеанского флота «Громкий» состоялось подведение итогов с участием представителей ВМФ России и ВМС Индонезии.

Отмечается, что в рамках учений от России были задействованы корветы Тихоокеанского флота «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга», от индонезийской стороны в учении участвовали фрегат «И Густи Нгурах Рай» и корвет «Франц Каисиепо».

В ТОФ добавили, что отряд российских кораблей, принявший участие в учении «Орруда-2024», в настоящее время продолжил выполнение задач в АТР по плану дальнего похода.

Ранее, 5 ноября, в порту Сурабая прошло торжественное открытие первого совместного военно-морского учения кораблей ВМФ России и ВМС Индонезии «Орруда-2024». Также после проведения церемонии открытия стороны обменялись подарками.