Войти
Известия.ru

Корабли России и Индонезии провели первое военно-морское учение в Яванском море

84
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Корабли ВМФ России и ВМС Индонезии провели первое совместное военно-морское учение «Орруда-2024» в Яванском море. Об этом 11 ноября пишет пресс-служба Тихоокеанского флота.


В ходе первого дня учений экипажи совместного отряда кораблей провели маневрирование и тренировку по связи с использованием всех видов сигнализации, отработали досмотровые действия подозрительных судов, блокирование и освобождение выявленного условно захваченного условными террористами судна. На второй день учения корабли двух дружественных стран провели тренировки по противодействию безэкипажным катерам с проведением стрельб из автоматических артиллерийских установок и стрелкового оружия, а также тренировочные занятия по спасению на море. При этом были задействованы палубные вертолеты.

После на корвете Тихоокеанского флота «Громкий» состоялось подведение итогов с участием представителей ВМФ России и ВМС Индонезии.

Отмечается, что в рамках учений от России были задействованы корветы Тихоокеанского флота «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга», от индонезийской стороны в учении участвовали фрегат «И Густи Нгурах Рай» и корвет «Франц Каисиепо».

В ТОФ добавили, что отряд российских кораблей, принявший участие в учении «Орруда-2024», в настоящее время продолжил выполнение задач в АТР по плану дальнего похода.

Ранее, 5 ноября, в порту Сурабая прошло торжественное открытие первого совместного военно-морского учения кораблей ВМФ России и ВМС Индонезии «Орруда-2024». Также после проведения церемонии открытия стороны обменялись подарками.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
Дубна ПР
ТОФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.11 00:17
  • 4
Путин заявил о завершении испытания новейшего вооружения
  • 11.11 21:43
  • 5527
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.11 20:07
  • 1
«Независимая» Польша
  • 11.11 20:04
  • 1
"Можем делать больше". Чем живет украинская оборонная индустрия и что мешает ей расти (Hromadske, Украина)
  • 11.11 13:33
  • 4
На Западе оценили самый дорогой танк армии России
  • 09.11 12:11
  • 2
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 08.11 23:56
  • 3
В Кремле ждут, что в начале 2025 года станет ясно, будут ли США способствовать завершению конфликта на Украине
  • 08.11 09:04
  • 681
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.11 05:46
  • 74
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 08.11 02:44
  • 1
Аналитик Смоленко: приход к власти Трампа повысил вероятность переворота в Киеве
  • 08.11 02:35
  • 1
Путин призвал страны СНГ вовремя корректировать стратегические документы
  • 07.11 01:43
  • 1
«Украина стала чуточку ближе к альянсу»: НАТО открыла в Киеве своё представительство
  • 06.11 18:23
  • 1
Reuters: Space X впервые в мире запустила в космос спутник из дерева
  • 06.11 15:14
  • 0
Прогноз дело неблагодарное
  • 06.11 14:47
  • 0
Где взять боеприпасы?