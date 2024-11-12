Войти
ТАСС

Орбан: победа Трампа на выборах в США приблизила мир на Украине на семь миль

92
0
0
Кандидат в президенты США Дональд Трамп на предвыборном митинге
Кандидат в президенты США Дональд Трамп на предвыборном митинге.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Премьер-министр Венгрии отметил, что не удивился победе кандидата от Республиканской партии на президентских выборах

БУДАПЕШТ, 10 ноября. /ТАСС/. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США позволила сделать к урегулированию конфликта на Украине сразу семимильный шаг. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в воскресенье вечером в эфире программы телекомпании TV2.

"Мы приблизились к миру не на шаг, а сразу на семь миль", - сказал он, комментируя результаты американских выборов. Он добавил, что все "размышляют о том, как Трамп добьется мира" на Украине.

Орбан отметил, что не удивился победе кандидата от Республиканской партии в борьбе за Белый дом. "Я был уверен в его победе. Потому что люди устали от войны, миграции и гендера", - сказал премьер, уточнив, что, по его мнению, эти проблемы надоели людям и в Европе, и в Америке.

"Было очевидно, что демократы проиграют. Для меня это было ясно, как то, что дважды два - четыре", - заявил Орбан.

Он также подчеркнул, что предстоящее возвращение Трампа на пост президента США будет хорошо для Венгрии, поскольку избавит ее от лишних расходов и экономических потерь, вызванных украинским конфликтом. Глава правительства сообщил, что на следующей неделе подготовка бюджета страны на 2025 год вступит в финальную стадию, отметив, что это будет "бюджет мира, а не войны".

"Победа Трампа принесет мир, и мы хотим заключить крупную сделку с американцами", - сказал Орбан, добавив, что рассчитывает достичь соглашения с Трампом по некоторым важным экономическим вопросам. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.11 00:17
  • 4
Путин заявил о завершении испытания новейшего вооружения
  • 11.11 21:43
  • 5527
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.11 20:07
  • 1
«Независимая» Польша
  • 11.11 20:04
  • 1
"Можем делать больше". Чем живет украинская оборонная индустрия и что мешает ей расти (Hromadske, Украина)
  • 11.11 13:33
  • 4
На Западе оценили самый дорогой танк армии России
  • 09.11 12:11
  • 2
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 08.11 23:56
  • 3
В Кремле ждут, что в начале 2025 года станет ясно, будут ли США способствовать завершению конфликта на Украине
  • 08.11 09:04
  • 681
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.11 05:46
  • 74
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 08.11 02:44
  • 1
Аналитик Смоленко: приход к власти Трампа повысил вероятность переворота в Киеве
  • 08.11 02:35
  • 1
Путин призвал страны СНГ вовремя корректировать стратегические документы
  • 07.11 01:43
  • 1
«Украина стала чуточку ближе к альянсу»: НАТО открыла в Киеве своё представительство
  • 06.11 18:23
  • 1
Reuters: Space X впервые в мире запустила в космос спутник из дерева
  • 06.11 15:14
  • 0
Прогноз дело неблагодарное
  • 06.11 14:47
  • 0
Где взять боеприпасы?