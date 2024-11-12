«Не самый худший вариант»: Экс-главком НАТО считает, что Россию и Украину разделят по «корейскому сценарию»

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Украина по итогам конфликта потеряет примерно 20% своей территории, но получит возможность вступить в НАТО через несколько лет. С таким заявлением выступил бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

По мнению адмирала, Трамп будет давить не только на Украину, но и на Россию, чтобы завершить конфликт по «корейскому сценарию», когда между воюющими сторонами будет устроена демилитаризированная зона. И это «не самый худший» вариант, считает он. Россия в ходе переговоров получит примерно 20% украинской территории, а Украина — «реальный путь» в НАТО через несколько лет. А вот по срокам Ставридис ничего не сказал, лишь уточнил, что это дело России и Украины.

Урегулирование путем переговоров — это не то, что США могут навязать, а то, о чем должны договориться украинцы и россияне,

— заявил адмирал.

Однако стоит отметить, что отставной американский военный говорит о плане Трампа как о чем-то уже решенном, причем без участия России и Украины. На самом деле это только предположение, вернее, одно из многих, никто не знает о реальном предложении, которое сделает новый президент США. А вот уже на основе этого предложения начнутся реальные переговоры с учетом условий России. И никаких «корейских» сценариев там не будет, как и «формулы мира» Зеленского.

Между тем некоторые эксперты считают, что Зеленский не пойдет на переговоры, потому что это для него политическая смерть.