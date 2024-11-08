Призывы Запада нанести стратегическое поражение РФ демонстрируют запредельный авантюризм, могут обернуться трагедией - Путин

Сочи. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что мир подошел к опасной черте, а призывы западных лидеров нанести стратегическое поражение России могут привести к глобальной трагедии.

"Уже говорил, что мы подошли к опасной черте. Призывы Запада нанести стратегическое поражение России - стране, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков, во всяком случае, некоторых из них. Такая слепая вера в собственную безнаказанность, исключительность может обернуться мировой трагедией", - сказал глава государства, выступая в четверг на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Как отметил Путин, "прежние гегемоны, повелевавшие миром, все чаще с удивлением обнаруживают, что их перестают слушаться".

"Попытки силой удержать ускользающее могущество ведут лишь к всеобщей нестабильности и напряженности, жертвам и разрушениям", - подчеркнул президент.

По его словам, страны Запада не желают смириться с изменившейся международной системой безопасности и готовы идти на все, чтобы сохранить прежнее мироустройство.

"Ход истории остановить невозможно. Вместо того, чтобы осознать тщетность своих устремлений, объективный характер перемен, некоторые западные элиты, кажется, готовы пойти на все, чтобы не допустить появления новой международной системы, отвечающей интересам мирового большинства", - сказал Путин.