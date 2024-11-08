Глава МО Польши: Зеленскому было бы на руку вступление союзника в конфликт с РФ

Владислав Косиняк-Камыш напомнил, что Польша оказывает Украине гуманитарную и военную помощь, но не является стороной конфликта

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Владимиру Зеленскому было бы на руку, если бы кто-то из западных союзников напрямую вступил в вооруженный конфликт с РФ. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Да, ему, конечно же, было бы легче, если бы другие страны участвовали в этой войне", - отметил польский политик. "Польша не является стороной этого конфликта, мы даем гуманитарную и военную помощь", - добавил он. Кроме того, он подчеркнул, что не согласится на передачу запрашиваемых Киевом истребителей МиГ-29, поскольку они участвуют в патрулировании польского неба.

На днях польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский заявил, что Зеленский хочет втянуть Польшу в войну с Россией, призывая Варшаву перехватывать ракеты над Украиной.

31 октября Зеленский на встрече с главами территориальных общин и районов Закарпатской области упрекнул Польшу в нежелании передавать Украине обещанные истребители МиГ-29, несмотря на предварительные договоренности. Он обвинил западных союзников в отсутствии желания перехватывать ракеты над Украиной.

По словам президента Польши Анджея Дуды, совокупная помощь Варшавы Киеву с начала военного конфликта на Украине составила 3,3% ВВП республики, или 100 млрд злотых ($26 млрд). Эта сумма включает в себя гуманитарную помощь и военные поставки, которые достигли $5 млрд.