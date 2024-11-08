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Военное обозрение

Компания из ОАЭ заключила контракт с французами для оснащения своего быстроходного корабля RABDAN FA-400 технологией постановки ложных целей

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Источник изображения: topwar.ru

EDGE Group из ОАЭ – ведущая судостроительная компания в Персидском заливе, и французская оборонная компания LACROIX заключили контракт для оснащения быстроходного патрульного корабля RABDAN FA-400 современными технологиями защиты от внешних угроз, сообщает портал Army Recognition.

В материале говорится, что системы защиты, разработанные LACROIX, укрепят оборонные возможности корабля, позволяя ему справляться с разнообразными угрозами на море. Данная технология включает в себя средства постановки ложных целей, которые значительно увеличивают шансы судна избежать поражения.

По словам Дэвида Масси, представителя EDGE Group, коллаборация с LACROIX позволит расширить уровень защиты и повысить боеготовность корабля RABDAN FA-400.

В свою очередь, Франсуа Мулинье из LACROIX, комментируя заключенное с EDGE Group соглашение, отметил, что технологии, разработанные его компанией, уже используются на более чем на 30 судах по всему миру, демонстрируя высокую эффективность в условиях многоуровневых угроз.

Касательно самого RABDAN FA-400, корабль представляет собой универсальную платформу для прибрежных и морских операций. Длина судна составляет 42 метра, оно может развивать скорость свыше 30 узлов на полузагрузке и преодолевать до 1500 морских миль при крейсерской скорости в 14 узлов. Корабль рассчитан на 30 человек экипажа, что позволяет ему эффективно выполнять разнообразные задачи.

На борту FA-400 установлено мощное вооружение, включая 30-мм главный артиллерийский комплекс, дополнительное 12,7-мм орудие и ракеты класса «поверхность-поверхность» для расширенного радиуса боевых действий.

Кроме того, корабль оборудован передовой системой C4I, включающей электронно-оптическую систему управления огнем, а также систему опознавания и радиолокационного сопровождения для повышения ситуационной осведомленности. RABDAN FA-400 оснащен продвинутыми навигационными системами, что обеспечивает надежное управление судном даже в сложных условиях.

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