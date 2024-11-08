Аппарат Луна-26 сможет проработать до трёх лет - РАН

Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Срок эксплуатации орбитального аппарата "Луна-26" составит два-три года, посадочный аппарат "Луна-27" проработает на поверхности спутника Земли год, сообщил в интервью "Интерфаксу" научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы РФ Лев Зелёный.

"Луна-27" проживет примерно год. В аппаратах "Луна-25" и "Луна-27" предусмотрены тепловые элементы, работающие на распаде ядерного вещества, которого хватает примерно на год. После захода Солнца аппарат просто замёрзнет, если его не подогревать", - сказал Зелёный.

"Луна-26" - это орбитальная экспедиция, и у неё срок жизни больше. Она проживёт, может быть, два-три года, но вряд ли десятилетие. У Луны очень неоднородное гравитационное поле, там есть "ямы" - это значит, что аппарат не будет вращаться по круговой или эллиптической орбите, он будет двигаться, как по дороге с рытвинами. Чтобы это компенсировать, орбиту все время нужно будет корректировать, а запас топлива, естественно, ограничен", - отметил академик.

Первая в современной истории России лунная миссия стартовала 11 августа 2023 года. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный. Мягкая посадка станции "Луна-25" на Южном полюсе естественного спутника Земли должна была состояться 21 августа 2023 года, однако 19 августа аппарат был потерян, столкнувшись с лунной поверхностью.

По предварительным результатам работы межведомственной комиссии по выяснению причин аварии "Луны-25", вероятной причиной крушения станции стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров, что не позволило вовремя отключить двигатели аппарата.

Как сообщал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, вместо запланированных 84 секунд двигатель станции отработал 127 секунд, что явилось основной причиной аварии аппарата.

Ранее Борисов заявлял, что запуск миссии "Луна-26" запланирован на 2027 год, "Луны-27" - на 2028 год, а к 2030 году или позже планируется старт "Луны-28".