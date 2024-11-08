Войти
Военное обозрение

«Не допустить возвращения Украины под влияние России»: Порошенко назвал пять «красных линий», которые Зеленскому нельзя переходить в случае переговоров

216
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На фоне избрания в Соединенных Штатах нового президента Дональда Трампа бывший украинский президент Петр Порошенко очертил пять «красных линий», которые Зеленскому нельзя переходить, даже если Трамп будет этого требовать.

Во-первых, Порошенко призывает не допустить возвращения Украины в зону влияния России и отказаться от каких-либо компромиссов по суверенитету страны. Очевидно, находясь под властью Запада, у Киева будет очень много суверенитета.

Во-вторых, нельзя признавать российскими потерянные территории, считает экс-президент Украины. Еще одной красной линией, которую нельзя переходить Зеленскому, является ограничение военной мощи ВСУ.

Также Порошенко призывает Запад сохранять антироссийские санкции, пока все бывшие украинские территории не будут возвращены.

И последнее, необходимо убедить нового американского президента Дональда Трампа принять Украину в Североатлантический альянс, отметил политик, добавив, что этот процесс займет какое-то время, так как пока Украина не готова к членству в НАТО.

Одним словом, Порошенко предлагает опять все то, что никогда не приведет к мирному урегулированию конфликта.

Напомним, что Порошенко стал президентом Украины после незаконного свержения президента Виктора Януковича в 2014 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 09:04
  • 681
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.11 08:09
  • 5486
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.11 05:46
  • 74
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 08.11 02:44
  • 1
Аналитик Смоленко: приход к власти Трампа повысил вероятность переворота в Киеве
  • 08.11 02:35
  • 1
Путин призвал страны СНГ вовремя корректировать стратегические документы
  • 07.11 15:29
  • 1
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 07.11 03:14
  • 2
В Кремле ждут, что в начале 2025 года станет ясно, будут ли США способствовать завершению конфликта на Украине
  • 07.11 01:43
  • 1
«Украина стала чуточку ближе к альянсу»: НАТО открыла в Киеве своё представительство
  • 06.11 18:23
  • 1
Reuters: Space X впервые в мире запустила в космос спутник из дерева
  • 06.11 15:14
  • 0
Прогноз дело неблагодарное
  • 06.11 14:47
  • 0
Где взять боеприпасы?
  • 06.11 13:52
  • 1363
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.11 09:50
  • 21
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 05.11 22:41
  • 5
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 05.11 01:13
  • 1
Лавров: правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов «Северные потоки»