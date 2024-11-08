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На фоне избрания в Соединенных Штатах нового президента Дональда Трампа бывший украинский президент Петр Порошенко очертил пять «красных линий», которые Зеленскому нельзя переходить, даже если Трамп будет этого требовать.

Во-первых, Порошенко призывает не допустить возвращения Украины в зону влияния России и отказаться от каких-либо компромиссов по суверенитету страны. Очевидно, находясь под властью Запада, у Киева будет очень много суверенитета.

Во-вторых, нельзя признавать российскими потерянные территории, считает экс-президент Украины. Еще одной красной линией, которую нельзя переходить Зеленскому, является ограничение военной мощи ВСУ.

Также Порошенко призывает Запад сохранять антироссийские санкции, пока все бывшие украинские территории не будут возвращены.

И последнее, необходимо убедить нового американского президента Дональда Трампа принять Украину в Североатлантический альянс, отметил политик, добавив, что этот процесс займет какое-то время, так как пока Украина не готова к членству в НАТО.

Одним словом, Порошенко предлагает опять все то, что никогда не приведет к мирному урегулированию конфликта.

Напомним, что Порошенко стал президентом Украины после незаконного свержения президента Виктора Януковича в 2014 году.