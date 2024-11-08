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Военное обозрение

Очередной транспорт танков и гаубиц для Польши был замечен в корейском порту Масан

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Источник изображения: topwar.ru

Еще один транспорт 7 танков К2 и 16 гаубиц К9А1, предназначенных для Польши, был замечен в порту Масан в Чханвоне провинции Южный Кёнсан. Это будет очередная поставка корейских танков — предыдущая состоялась 3 октября. Производитель Hyundai Rotem заявил, что до конца 2024 года в Польшу будут поставлены еще 15 машин, помимо тех, что показаны в фильме, а оставшиеся 96 машин – в 2025 году, что позволит завершить августовский контракт с 26 декабря 2022 года стоимостью 3,37 млрд долларов США, что составляет 180 танков.

В ноябре этого года второй исполнительный контракт должен быть подписан еще на 180 танков и 81 машину обеспечения. Всё это в рамках рамочного соглашения на поставку в общей сложности 1000 танков K2GF/PL. Что касается гаубиц К9А1, то пятая в этом году поставка уже на подходе, а предыдущая была поставлена ​​7 октября. Они реализуются в рамках исполнительного соглашения от 26 августа 2022 года стоимостью 2,4 млрд долларов США нетто, согласно которому в 2022-2026 годах будет поставлено 212 гаубиц К9А1.

В конечном итоге польская армия будет использовать 672 гаубицы K9A1 и K9PL. Поставки оборудования из Кореи осуществляются быстро и без задержек, что подтверждает впечатляющие возможности корейских заводов.

Источник изображения: topwar.ru

При этом американская сторона сообщила, что транспорт танков M1A2 SEPv3 уже направляется в Польшу. Интересно, что у Кореи нет проблем с информированием об объёмах и сроках поставок и даже с публикацией материалов, в отличие от США. Американский транспорт засекречен, ни количество, ни дата поставки не разглашаются. В целях безопасности даже не уточняется, в какой порт зайдет партия техники из США.

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Польша
США
Продукция
K2
K9 Thunder
M1 Abrams
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