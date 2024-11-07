Пашинян надеется на выстраивание стратегических двусторонних отношений между Арменией и США при Трампе

Ереван. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Дональда Трампа с победой на выборах 47-го президента Соединенных Штатов.

"Господин избранный президент, я с нетерпением жду возможности работы с вами над построением стратегических двусторонних отношений Армения-США, основанных на наших общих ценностях, приоритетах и интересах", - написал Пашинян в соцсети Х.

Позднее в среду в пресс-службе правительства Армении сообщили, что в послании Трампу Пашинян заявил, что "за последние годы основанные на исторической дружбе, общих ценностях и взаимных интересах наших стран отношения между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки зафиксировали беспрецедентный прогресс".

"Высоко оцениваю эффективное сотрудничество между нашими странами в установлении мира и стабильности на Южном Кавказе на основе фундаментальных принципов суверенитета и территориальной целостности, а также в укреплении демократических институтов в Армении, защите прав человека и обеспечении верховенства закона, борьбе с коррупцией и предотвращении угроз безопасности", - отметил премьер Армении.

Он заявил, что особое место в многоплановой повестке с США занимает развитие сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также полноценное использование имеющегося потенциала.

"В этой связи я рад отметить совместные усилия, направленные на повышение экономической и энергетической устойчивости Армении. Уверен, что в период Вашего президентства отношения Армения-США еще больше укрепятся, и мы продолжим фиксировать новые достижения, реализуя наше видение выхода на уровень стратегического партнерства", - говорится в послании Пашиняна.

Он выразил надежду, что в отношениях между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки появятся новые возможности, особенно в случае установления прочного и стабильного мира на Южном Кавказе, разблокирования региональных экономических и коммуникационных каналов, а предложения правительства Республики Армения в этом контексте обобщены в проекте "Перекресток мира".

Между тем заместитель председателя возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" Геворк Папоян заявил журналистам в среду, что в отношениях Еревана и Вашингтона после избрания Трампа "ничего не изменится".

"Мы готовимся установить стратегические отношения с США, есть соответствующий подписанный документ. Армяно-американские отношения были и остаются теплыми", - отметил Папоян.