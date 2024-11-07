На выставке в Париже MBDA представила новые системы для боевых действий на море

Европейский разработчик ракетных боевых систем MBDA представил несколько новинок на военно-морской выставке Euronaval 2024, которая проходит с 4 по 7 ноября в Париже.

Как заявили The Defense Post представители компании, указанные решения "предоставят полный спектр решающих возможностей для обеспечения превосходства на морском театре военных действий".

Запуск противокорабельной ракеты Exocet SM40 MBDA

В их число входят две новые ракеты и дистанционно управляемая система противовоздушной обороны.

Exocet SM40 – это противокорабельная ракета подводного базирования, предназначенная для борьбы с надводными целями, способная стартовать с большой глубины. Ее оснащают новой турбореактивной силовой установкой и усовершенствованной радиолокационной головкой самонаведения, которая повышает способность различать и идентифицировать цели.

Ракета предназначена для самозащиты подводных лодок от угроз и поражения хорошо защищенных надводных платформ.

Высокоточная ракета увеличенной дальности Teseo Mk2/E предназначена для поражения надводных и сухопутных целей. Она оснащена двухрежимной головкой самонаведения с усовершенствованными датчиками и двусторонним каналом передачи данных для управления в реальном времени, что позволяет обновлять информацию о целях и прерывать миссию.

Благодаря высокой дозвуковой крейсерской скорости ракета сможет поражать цели на расстоянии более 350 км.

Дистанционно управляемая корабельная система ПВО ближнего действия Simbad-RC способна запускать две зенитные ракеты Mistral-3 по принципу "выстрелил и забыл". Она разработана для противодействия массированным атакам и для повышения возможностей самообороны кораблей от широкого спектра воздушных угроз в ближнем радиусе.