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Интерфакс-АВН

В Кремле ждут, что в начале 2025 года станет ясно, будут ли США способствовать завершению конфликта на Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ ТАСС

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - США могут способствовать завершению конфликта на Украине, будет ли это сделано, станет ясно в январе 2025 года после инаугурации президента Соединённых Штатов, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"США в состоянии поспособствовать завершению конфликта (на Украине)", - сказал Песков, добавив, что это "конечно же нельзя сделать за одну ночь".

По его словам, "поскольку именно США являются тем государством, которое разжигает и постоянно подбрасывает керосин в этот конфликт, принимают в нём непосредственное участие, США способны изменить траекторию своей внешней политики".

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Страны
Россия
США
Украина
2 комментария
№1
07.11.2024 01:41
Будем думать , что Трамп сдержит свои обещания по прекращению конфликта на Украине.
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№2
07.11.2024 03:14
Цитата
Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - США могут способствовать завершению конфликта на Украине, будет ли это сделано, станет ясно в январе 2025 года после инаугурации президента Соединённых Штатов, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кто-то считает, что США в лице Трампа не воспользуются ИДЕАЛЬНОЙ возможностью выйти из этого ПРОИГРАННОГО и совершенно - как сейчас очевидно - бессмысленного проекта, причем "без потери лица"?

А славянские холуи и живодеры громко кричат: "Мы, славянские герои, обещаем исправно исполнять все обязанности Любимой Жены Господина, а также служить Ему в качестве Гауляйтера Старой Европы!"

Нужен в такой ситуации Трампу конфликт с Россией Путина, как же. :)    

Американцам нужна "пища" вне самих США. По каким-то причинам была сделана ставка за укрозверье - нацистскую мужицкую сволочь. Что она поможет - путем военной победы на основе нового lend-lease'а - разрушить Россию, и поднять в ней дебильный бунт остатаневших потребителей, "солдатских матерей", и растленных интеллигентщиной малолеток.

Но бунты в России побеждают только тогда, когда они инициированы (как минимум - поддержаны) сверху.
Путин убрал за время своего четвертьвекового правления ВСЕ уязвимые точки русских - просто официально отказавшись от всего, что выходит за уровень хватательного и полового инстинктов, а также инстинкта самосохранения. Но только на уровне "земщины", а не созданного им "Ордена/Опричнины".  

Поэтому русские/Россия - больше не "пища", и не набор легкодоступных ресурсов, как мерещилось немцам/Гитлеру.

Пища для англосаксов сейчас только одна - "Старая Европа". Поэтому Старая Европа и начала панически и судорожно "вооружаться" - и материально, и ментально. Там, в центре Европы, будет следующая "удачная охота" англо-саксов. А может, и неудачная, с "промахом Акелы". :)
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