В Кремле ждут, что в начале 2025 года станет ясно, будут ли США способствовать завершению конфликта на Украине

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - США могут способствовать завершению конфликта на Украине, будет ли это сделано, станет ясно в январе 2025 года после инаугурации президента Соединённых Штатов, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"США в состоянии поспособствовать завершению конфликта (на Украине)", - сказал Песков, добавив, что это "конечно же нельзя сделать за одну ночь".

По его словам, "поскольку именно США являются тем государством, которое разжигает и постоянно подбрасывает керосин в этот конфликт, принимают в нём непосредственное участие, США способны изменить траекторию своей внешней политики".