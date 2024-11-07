В Кремле ждут, что в начале 2025 года станет ясно, будут ли США способствовать завершению конфликта на Украине

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Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - США могут способствовать завершению конфликта на Украине, будет ли это сделано, станет ясно в январе 2025 года после инаугурации президента Соединённых Штатов, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кто-то считает, что США в лице Трампа не воспользуются ИДЕАЛЬНОЙ возможностью выйти из этого ПРОИГРАННОГО и совершенно - как сейчас очевидно - бессмысленного проекта, причем "без потери лица"?
А славянские холуи и живодеры громко кричат: "Мы, славянские герои, обещаем исправно исполнять все обязанности Любимой Жены Господина, а также служить Ему в качестве Гауляйтера Старой Европы!"
Нужен в такой ситуации Трампу конфликт с Россией Путина, как же. :)
Американцам нужна "пища" вне самих США. По каким-то причинам была сделана ставка за укрозверье - нацистскую мужицкую сволочь. Что она поможет - путем военной победы на основе нового lend-lease'а - разрушить Россию, и поднять в ней дебильный бунт остатаневших потребителей, "солдатских матерей", и растленных интеллигентщиной малолеток.
Но бунты в России побеждают только тогда, когда они инициированы (как минимум - поддержаны) сверху.
Путин убрал за время своего четвертьвекового правления ВСЕ уязвимые точки русских - просто официально отказавшись от всего, что выходит за уровень хватательного и полового инстинктов, а также инстинкта самосохранения. Но только на уровне "земщины", а не созданного им "Ордена/Опричнины".
Поэтому русские/Россия - больше не "пища", и не набор легкодоступных ресурсов, как мерещилось немцам/Гитлеру.
Пища для англосаксов сейчас только одна - "Старая Европа". Поэтому Старая Европа и начала панически и судорожно "вооружаться" - и материально, и ментально. Там, в центре Европы, будет следующая "удачная охота" англо-саксов. А может, и неудачная, с "промахом Акелы". :)