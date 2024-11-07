Встреча секретарей Советов безопасности государств - участников СНГ пройдет в Москве под председательством Шойгу - Совбез РФ

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Ежегодная, 12-я по счету, встреча секретарей Советов безопасности государств - участников СНГ под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу пройдет в Москве в четверг, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Шойгу выступит с докладом о ситуации в сфере международной, региональной и национальной безопасности, проинформирует о проделанной работе в сфере противодействия вызовам и угрозам на пространстве СНГ", - говорится в сообщении.

Во встрече примут участие секретари Советов безопасности государств-участников СНГ, генеральные секретари СНГ - Сергей Лебедев и ОДКБ - Имангали Тасмагамбетов, посол Армении в РФ Гурген Арсенян и представитель Партии социалистов Молдавии Марчел Ченуша, сказали в пресс-службе.