В США осудили организатора коррупционной схемы при обслуживании кораблей ВМС

Во вторник, 5 ноября, федеральный судья США приговорил Леонарда Гленна Фрэнсиса (в американской прессе его окрестили "Толстяком Леонардом"), владельца судоремонтной фирмы Glenn Defense Marine Asia, к 15 годам тюремного заключения за мошенничество и коррупционные преступления, совершенные при обслуживании кораблей ВМС Соединенных Штатов.

Как уточняет USNI News, Фрэнсис получил 164 месяца тюрьмы за взяточничество и мошенничество, а также еще 16 месяцев за неявку на первое слушание по приговору.

Леонард Гленн Фрэнсис USNI News

Напомним, что Фрэнсис, который признал себя виновным еще в 2015 году, в 2022 году сбежал из-под домашнего ареста всего за несколько недель до вынесения ему приговора в суде. Через две недели его задержали в Венесуэле, когда он пытался сесть на самолет, летевший в Россию. В декабре 2023 года его экстрадировали в США.

Хотя приговор Фрэнсиса составляет 15 лет тюрьмы, судья засчитал время, уже отбытое в США и Венесуэле в интересах американского правосудия. В конечном итоге он проведет за решеткой около восьми с половиной лет, если его не освободят досрочно.

Судья также постановил, что Фрэнсис должен выплатить штраф в размере 150 тысяч долларов и 20 млн долларов в качестве возмещения ущерба ВМС. Также с него взыщут 35 млн долларов, полученных в результате его аферы.

Фирма Фрэнсиса четверть века занималась береговым обслуживанием американских кораблей в азиатских портах, однако в 2013 году у властей США возникли вопросы к ее руководителю. По данным следствия, бизнесмен пользовался своими связями в командовании флота, чтобы получать госконтракты. Благодаря взяткам его компания завысила стоимость услуг для ВМС США на более чем 35 млн долларов.

Обвинительные приговоры по делу Фрэнсиса вынесены в отношении более 30 должностных лиц. Сред них – высокопоставленные офицеры ВМС и оборонные подрядчики.

"Леонард Фрэнсис набил свои карманы деньгами налогоплательщиков, одновременно подрывая боеготовность Военно-морских сил США, – цитирует пресс-служба Минюста заявление прокурора Тары Макграт. – Последствия его обмана и манипуляций будут ощущаться еще долго, но сегодня справедливость восторжествовала".