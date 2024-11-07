На авиасалоне в Чжухае состоится дебют китайского J-35A «Air Blade», который называют превосходящим F-35

Источник изображения: topwar.ru
Китайские военные на авиасалоне в Чжухае планируют презентовать широкой публике новейший многоцелевой истребитель-невидимку J-35А. Об этом сообщает издание «Та Кунг Пао». В публикации отмечается, что презентация приурочена к 75-й годовщине основания Военно-воздушных сил КНР.
Объявление о готовящейся презентации J-35А, прозвучавшее на специальной пресс-конференции накануне, заинтриговало военных экспертов по всему миру. Дело в том, что этот самолет позиционируется китайскими властями в качестве конкурента американского истребителя F-35. Но в КНР подчеркивают, что по многим показателям их разработка гораздо более совершенна.
Источник изображения: topwar.ru
– говорится в публикации.
Издание добавляет, что палуба авианосца, с которого будет взлетать этот истребитель, должна быть оборудована системой электромагнитного катапультирования, чтобы обеспечить плавный взлет и посадку J-35A.
Источник изображения: topwar.ru
Эксперты, опрошенные изданием «Та Кунг Пао», обращают внимание на тот факт, что точные характеристики J-35А пока держатся в секрете. Но предполагается, что в двигателе этого самолета может использоваться технология векторного сопла.
– подчеркивает автор материала.
Стоит отметить, что предстоящая презентация J-35А рассматривается китайской прессой и военными экспертами исключительно в контексте возможного противостояния КНР и США. Поэтому избежать сравнения с американским истребителем F-35 в данном случае оказалось невозможно.
– подчеркнул в комментарии для «Та Кунг Пао» китайский военный эксперт по фамилии Ли.
Источник изображения: topwar.ru
Он добавил, что J-35 должен быть запущен в серию, и в будущем он также может использоваться в качестве самолета палубного базирования, что значительно повысит общую мощь военно-морских и воздушных операций КНР.
Говоря о театре военных действий, на котором может быть применен J-35А, издание ожидаемо упоминает Тайвань.
– считает директор Центра стратегических исследований Пекинского университета аэронавтики и астронавтики Ван Сянсуй.
Добавим, что изображения новейшего китайского многоцелевого истребителя J-35А сегодня опубликованы на передовицах многих печатных и электронных изданий КНР, а на видеохостингах даже появились первые видеокадры предполагаемого полета этого самолета.