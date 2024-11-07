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Военное обозрение

На авиасалоне в Чжухае состоится дебют китайского J-35A «Air Blade», который называют превосходящим F-35

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Источник изображения: topwar.ru

Китайские военные на авиасалоне в Чжухае планируют презентовать широкой публике новейший многоцелевой истребитель-невидимку J-35А. Об этом сообщает издание «Та Кунг Пао». В публикации отмечается, что презентация приурочена к 75-й годовщине основания Военно-воздушных сил КНР.

Объявление о готовящейся презентации J-35А, прозвучавшее на специальной пресс-конференции накануне, заинтриговало военных экспертов по всему миру. Дело в том, что этот самолет позиционируется китайскими властями в качестве конкурента американского истребителя F-35. Но в КНР подчеркивают, что по многим показателям их разработка гораздо более совершенна.

Источник изображения: topwar.ru

Одной из самых ярких особенностей J-35A являются его превосходные характеристики скрытности. Эта модель использует передовые стелс-технологии и материалы, имеет встроенный бомбоотсек в днище и обладает надежным креплением, которое можно с легкостью использовать при выполнении различных задач. По сравнению с американским F-35, J-35A обладает более высокой скоростью, большей бомбовой нагрузкой, большим весом и большим боевым радиусом. Он оснащен двигателем высокой мощности

– говорится в публикации.

Издание добавляет, что палуба авианосца, с которого будет взлетать этот истребитель, должна быть оборудована системой электромагнитного катапультирования, чтобы обеспечить плавный взлет и посадку J-35A.

Источник изображения: topwar.ru

Эксперты, опрошенные изданием «Та Кунг Пао», обращают внимание на тот факт, что точные характеристики J-35А пока держатся в секрете. Но предполагается, что в двигателе этого самолета может использоваться технология векторного сопла.

J-35A оснащен двумя усовершенствованными двигателями, которые обеспечивают мощную тягу и позволяют добиться быстрой реакции и гибкого маневрирования. Эти технические преимущества позволят J-35A получить преимущество в воздушном бою и стать «воздушным клинком» новой эры

– подчеркивает автор материала.

Стоит отметить, что предстоящая презентация J-35А рассматривается китайской прессой и военными экспертами исключительно в контексте возможного противостояния КНР и США. Поэтому избежать сравнения с американским истребителем F-35 в данном случае оказалось невозможно.

Появление J-35A означает, что наши ВВС будут иметь одновременно два истребителя-невидимки, а именно J-20 и J-35A. После оснащения ВВС США истребителями F-22 и F-35 Китай стал второй страной в мире, оснащенной двумя истребителями-невидимками одновременно

– подчеркнул в комментарии для «Та Кунг Пао» китайский военный эксперт по фамилии Ли.

Источник изображения: topwar.ru

Он добавил, что J-35 должен быть запущен в серию, и в будущем он также может использоваться в качестве самолета палубного базирования, что значительно повысит общую мощь военно-морских и воздушных операций КНР.

Говоря о театре военных действий, на котором может быть применен J-35А, издание ожидаемо упоминает Тайвань.

Теперь, когда материковая часть имеет всеобъемлющее военное преимущество над Тайванем, Соединенные Штаты намерены превратить Тайвань в «украинскую модель», или Тайвань планирует «стратегию ежа», это неизбежно приведет к тупику

– считает директор Центра стратегических исследований Пекинского университета аэронавтики и астронавтики Ван Сянсуй.

Добавим, что изображения новейшего китайского многоцелевого истребителя J-35А сегодня опубликованы на передовицах многих печатных и электронных изданий КНР, а на видеохостингах даже появились первые видеокадры предполагаемого полета этого самолета.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
F-22
F-35
J-20
Проекты
Авианосец
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