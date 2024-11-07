Галант назвал в числе причин своей отставки разногласия с Нетаньяху по поводу призыва в армию и сделки по заложникам - СМИ

Иерусалим. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант считает, что причинами его отставки послужили разногласия с премьер-министром Биньямином Нетаньяху по ряду вопросов, сообщила The Jerusalem Post.

Согласно изданию, первый - несогласие Галанта с продвигаемым Нетаньяху законопроектом, освобождающим от призыва в армию ультраортодоксальных евреев. По мнению бывшего министра, это исключение неприемлемо на "фоне вызовов безопасности".

Второй вопрос - сделка по заложникам, которую Галант назвал "возможной", но и с "некоторыми болезненными компромиссами", с которыми армия сможет справиться.

Третья причина, по словам экс-министра, кроется в нежелании Нетаньяху сформировать государственную следственную комиссию для расследования нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, что, по мнению Галанта, необходимо, "чтобы правда увидела свет".

Между тем, по данным издания Times of Israel, Галант был отправлен в отставку "по профессиональным причинам, а не из-за политики коалиции".

Так, по словам близкого к Нетаньяху израильского чиновника, Галант выступал за дипломатическое решение ситуации в Ливане еще полгода назад и был против убийства лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Галант также был против ввода сил Армии обороны Израиля в Рафах в секторе Газа, и "боролся с позицией Нетаньяху и большей части кабинета о необходимости оставаться в Филадельфийском коридоре".

Издание пишет, что отставка Галанта привела к массовым выступлениям протеста в Тель-Авиве и других городах, сообщается, что полиция применила водометы для разгона протестующих на южной стороне шоссе Аялон. О задержаниях в Тель-Авиве не сообщается, пять демонстрантов задержаны в Иерусалиме и Хайфе

Ранее во вторник стало известно, что Нетаньяху отправил Галанта в отставку с поста министра обороны. Предложение занять пост главы ведомства поступило министру иностранных дел Израиля Исраэлю Кацу. Его место премьер предложил министру без портфеля Гидеону Саару.

Говоря о причинах увольнения Галанта, сам Нетаньяху упомянул о разногласиях с ним, которые со временем лишь усугублялись, и о его действиях, которые шли вразрез с решениями правительства, на что в итоге обратили внимание противники Израиля.