Войти
Интерфакс-АВН

Галант назвал в числе причин своей отставки разногласия с Нетаньяху по поводу призыва в армию и сделки по заложникам - СМИ

198
0
0
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Источник изображения: © Lior Mizrahi/ Getty Images

Иерусалим. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант считает, что причинами его отставки послужили разногласия с премьер-министром Биньямином Нетаньяху по ряду вопросов, сообщила The Jerusalem Post.

Согласно изданию, первый - несогласие Галанта с продвигаемым Нетаньяху законопроектом, освобождающим от призыва в армию ультраортодоксальных евреев. По мнению бывшего министра, это исключение неприемлемо на "фоне вызовов безопасности".

Второй вопрос - сделка по заложникам, которую Галант назвал "возможной", но и с "некоторыми болезненными компромиссами", с которыми армия сможет справиться.

Третья причина, по словам экс-министра, кроется в нежелании Нетаньяху сформировать государственную следственную комиссию для расследования нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, что, по мнению Галанта, необходимо, "чтобы правда увидела свет".

Между тем, по данным издания Times of Israel, Галант был отправлен в отставку "по профессиональным причинам, а не из-за политики коалиции".

Так, по словам близкого к Нетаньяху израильского чиновника, Галант выступал за дипломатическое решение ситуации в Ливане еще полгода назад и был против убийства лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Галант также был против ввода сил Армии обороны Израиля в Рафах в секторе Газа, и "боролся с позицией Нетаньяху и большей части кабинета о необходимости оставаться в Филадельфийском коридоре".

Издание пишет, что отставка Галанта привела к массовым выступлениям протеста в Тель-Авиве и других городах, сообщается, что полиция применила водометы для разгона протестующих на южной стороне шоссе Аялон. О задержаниях в Тель-Авиве не сообщается, пять демонстрантов задержаны в Иерусалиме и Хайфе

Ранее во вторник стало известно, что Нетаньяху отправил Галанта в отставку с поста министра обороны. Предложение занять пост главы ведомства поступило министру иностранных дел Израиля Исраэлю Кацу. Его место премьер предложил министру без портфеля Гидеону Саару.

Говоря о причинах увольнения Галанта, сам Нетаньяху упомянул о разногласиях с ним, которые со временем лишь усугублялись, и о его действиях, которые шли вразрез с решениями правительства, на что в итоге обратили внимание противники Израиля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ливан
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.11 03:14
  • 2
В Кремле ждут, что в начале 2025 года станет ясно, будут ли США способствовать завершению конфликта на Украине
  • 07.11 01:43
  • 1
«Украина стала чуточку ближе к альянсу»: НАТО открыла в Киеве своё представительство
  • 06.11 21:26
  • 5465
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.11 18:23
  • 1
Reuters: Space X впервые в мире запустила в космос спутник из дерева
  • 06.11 15:14
  • 0
Прогноз дело неблагодарное
  • 06.11 14:47
  • 0
Где взять боеприпасы?
  • 06.11 13:52
  • 1363
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.11 09:50
  • 21
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 05.11 22:41
  • 5
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 05.11 01:13
  • 1
Лавров: правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов «Северные потоки»
  • 04.11 18:30
  • 73
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.11 17:57
  • 13
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 04.11 15:35
  • 0
Военные приготовления НАТО в ноябре
  • 04.11 12:13
  • 23
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 04.11 11:55
  • 10
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты