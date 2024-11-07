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Интерфакс-АВН

США призвали Ирак предотвратить возможную атаку Ирана на Израиль с иракской территории - СМИ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Pool/Johanna Geron

Вашингтон. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Джо Байдена призвала правительство Ирака предотвратить возможную атаку Ирана на Израиль с иракской территории, сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам одного из источников портала, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье говорил с премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа ас-Судани о "планируемой иранской атаке из Ирака". Чиновник также отметил, что в понедельник беседу с премьером Ирака провел и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Два американских чиновника заявили, что Салливан и Блинкен оказывали давление на премьер-министра Ирака, чтобы он "остановил нападения шиитских ополченцев на американские войска в Ираке и Сирии, а также их нападение на Израиль".

Помощник президента и госсекретарь сообщили иракскому премьеру, что он "не должен позволить Ирану совершить нападение на Израиль с иракской территории".

"Если вы этого не сделаете, мы не сможем помешать Израилю нанести удар по Ираку", - процитировал американский чиновник послание администрации Байдена иракскому премьер-министру.

Израильская и американская разведки указывают на то, что Иран планирует в ближайшие дни крупномасштабную атаку против Израиля с территории Ирака.

Как сообщили официальные лица, после нападения Израиля на Иран в ночь на 26 октября Корпус стражей Исламской революции (КСИР) перебрасывал беспилотники и баллистические ракеты шиитским ополченцам в Ираке.

По словам американского чиновника, США публично и в частном порядке предостерегали Иран от совершения подобной атаки, но пока иранцы не проявили никакого желания к деэскалации.

Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами ранее этой осенью. Впоследствии западные СМИ не раз сообщали со ссылкой на спутниковые данные, что израильский удар нанес ущерб производству ракет и ПВО Ирана.

В минувшую субботу руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что США и Израилю придется поплатиться за их политику в отношении Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил в воскресенье, что его страна не может оставить нападение Израиля без ответа. Однако он отметил, что "тип и интенсивность ответа" могут измениться, если в Газе и Ливане будет достигнуто прекращение огня.

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