МО РФ: объем закупок институтов по ядерным исследованиям на Украине вырос в 20 раз

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Суммарный объем закупок для основных исполнителей украинской ядерной программы - Харьковского физико-технического института и Института ядерных исследований при Национальной академии наук Украины в Киеве - с 2021 года вырос в 20 раз. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Ее (ядерной программы на Украине - прим. ТАСС) основные исполнители - это Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, а также Институт ядерных исследований при Национальной академии наук [Украины] в Киеве. Хотелось бы отметить, что с 2021 года финансирование указанных институтов увеличилось на порядок, а суммарный объем закупок - в 20 раз", - сказал он.

Кириллов добавил, что "столь резкий рост государственных расходов" свидетельствует о попытках Киева реализовать свою ядерную программу.