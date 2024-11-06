Как изменится будущее бронетехники — объясняем в двух словах (The National Interest, США)

TNI: создание новых дорогих танков не стоит времени, денег и усилий

Старые советские танки на службе России и Украины – Т-72 и Т-64 – раз за разом доказывают свою прочность и простоту ремонта, пишет TNI. Изобилие дешевых беспилотников и ракет делают разработку новых дорогостоящих танков невыгодной.

Брэндон Вайхерт

Грядет ли эпоха “дешевых танков”? Даже несмотря на то, что современные противотанковые системы и беспилотные летательные аппараты переписали правила современного боя, танки не теряют актуальности. Украинский конфликт выявил недостатки инвестиций в дорогие, высокотехнологичные основные боевые танки, такие как российский Т-14 “Армата” или американский AbramsX, поскольку более дешевые и старые танки нередко оказываются более живучи и экономически эффективны в зоне конфликта высокой интенсивности.

Эпоха танков, может, и не закончилась. Но изменилась навсегда

В небе над залитыми кровью полями сражений Украины со всей их распутицей и неразберихой кружат рои беспилотников (а с недавних пор русские задействуют и наземные беспилотники). Эти пугающие и малозаметные боевые роботы наносят удары с яростью, значительно превосходящей их скромные размеры.

В самом деле, они во многом определили облик украинского конфликта и изменили то, как мы, посторонние, рассматриваем войну в целом. Дело в том, что беспилотники не только использовались для уничтожения личного состава противника, но и с большим эффектом применялись против его бронетехники.

Эпоха танков еще не закончилась

Добавьте сюда такие средства, как предоставленные НАТО противотанковые ракеты “Джавелин” (Javelin), а также их аналог, который русские используют против Украины, и многие заведут разговор о том, что эпоха танков закончилась. Разумеется, мы уже слышали эти доводы и раньше. Помните, в преддверии “Бури в пустыне” многие сомневались, что танк по-прежнему актуален.

Битва на 73 Истинг (73-й километр координатной линии Север – Юг. – Прим. ИноСМИ) в ходе войны в Персидском заливе — знаковое напоминание о том, насколько ошибочными оказались эти предположения в 1990-х. Впоследствии, когда развернулось американское вторжение в Афганистан и Ирак, многие справедливо отмечали, насколько бесполезны оказались основные боевые танки в сложившихся условиях.

Однако военные по всему миру не торопились списывать со счетов “сухопутные линкоры”, как их когда-то называли. Русские ввели на Украину обширные бронетанковые войска. Многие из их танков были подбиты — в том числе вышеупомянутыми “Джавелинами”. Затем украинцы проявили изобретательность. Они начали использовать все более сложные (и смертоносные) беспилотники, чтобы повредить или полностью уничтожить российскую бронетехнику.

В результате русские потеряли немало танков, чего изначально не планировали. Поначалу ситуация для российских бронетанковых войск оказалась настолько напряженной, что Москва решила оставить небольшую группу современных танков Т-14 “Армата” в резерве, бросив вместо них в гущу сражений старые советские танки. Что характерно, так это то, что именно эти старые советские танки — в частности, Т-72 для русских и Т-64 для украинцев — показали наилучшие результаты. Даже более совершенные российские танки Т-90М столкнулись с трудностями. То же самое касается всех хваленых и навороченных танков НАТО, что украинцы получили в прошлом году.

Какие же уроки можно извлечь из этого опыта? Что танки — наконец-то — действительно устарели?

Не совсем.

Просто забудьте о новых и сложных танках

Должно стать совершенно очевидным, что новые и технически более передовые танки могут и не стоить затраченного времени, усилий и денег. Будь то новейшая американская версия “Абрамса” под названием AbramsX или чрезвычайно дорогой российский Т-14 “Армата”, изобилие дешевых беспилотников и противотанковых ракет наверняка сделает эти расходы нецелесообразными. Эти ресурсы следует бросить на более плодотворные начинания.

Однако и русские, и украинцы продолжают самозабвенно бросать советские танки в самое пекло боя. А все потому, что они по-прежнему играют свою роль. Даже несмотря на все рои беспилотников и “Джавелины” в руках противника, российские танки более многочисленны, чем украинские.

Русские могут использовать свои танки — и успешно это делали — для прорыва эшелонированной украинской обороны.

Используя старые и более доступные системы, Москве проще и дешевле их ремонтировать. Более того, она может позволить себе их сразу заменять на новые, не ломая голову.

Новая эпоха танков: старше и дешевле — значит лучше

Опять же, украинцы проделывают то же самое со своими Т-64. Логика такая: чем старше — тем дешевле. Чем дешевле — тем лучше. Эти танки по-прежнему можно использовать, пусть и в более ограниченном режиме. При этом их потеря не станет событием, которое сломает хребет любому из противников. Если же в бою будут потеряны более совершенные Т-14 (особенно из-за беспилотников или “Джавелинов”), это может нанести значительный ущерб России — хотя бы из-за подорванного престижа.

Другие великие державы мира должны намотать на ус вот что: основные боевые танки никуда не денутся. Вместо того, чтобы строить все более сложные и дорогие платформы, которые трудно штамповать в больших количествах (если только у вас нет выдающегося военно-промышленного комплекса, как у Китая), просто обслуживайте и модернизируйте старую бронетехнику. Если это возможно, возьмите эти старые платформы и укрепите их против нестандартных атак, которые представляют собой беспилотники и противотанковые системы.

Брэндон Вейхерт — аналитик The National Interest по вопросам национальной безопасности, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, публиковался в The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline