МНО Республики Корея подписало контракт на закупку УР "Метеор" для истребителей KF-21

ЦАМТО, 5 ноября. Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) 1 ноября объявило, что подписало контракт на закупку для оснащения новых истребителей KF-21 управляемых ракет большой дальности "Метеор" класса "воздух-воздух".

Как сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap, контракт с европейской оборонной группой MBDA агентство заключило 30 октября. Представитель DAPA заявил, что для первого этапа производства самолетов KF-21 будут поставлены 100 ракет "Метеор", как и планировалось ранее. Другие подробности сделки, включая стоимость и сроки поставки боеприпасов, не раскрываются.

Как сообщал ЦАМТО, MBDA заключила с южнокорейской компанией Korea Aerospace Industries (KAI) контракт на выполнение работ по интеграции управляемой ракеты большой дальности "Метеор" класса "воздух-воздух" на борт перспективного многоцелевого истребителя KF-X в ноябре 2019 года. Соглашение предусматривало оказание поддержки при интеграции, производство испытательного оборудования и передачу необходимой информации и "ноу-хау" по ракете.

УР большой дальности "Метеор" предназначена для поражения существующих и перспективных воздушных угроз от реактивных самолетов до малоразмерных БЛА и крылатых ракет вне дальности прямой видимости в любое время суток и сложных метеоусловиях. Ракета оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения, каналом связи, позволяющим интегрировать ее в сетевое боевое пространство, и прямоточным воздушно-реактивным двигателем с регулируемой тягой, обеспечивающим высокую скорость УР на всей траектории полета до цели. Ракета может применяться в условиях применения противником средств РЭП. По имеющейся информации, "Метеор" может развивать максимальную скорость более 4М и поражать цели на дальностях до 200 км. Масса ракеты – 190 кг, длина – 3,7 м, диаметр – 178 мм.

Контракт на поставку первых 20 истребителей следующего поколения KF-21 "Борамэ" Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея заключило с южнокорейской компанией Korea Aerospace Industries (KAI) в июне 2024 года.