Войти
ЦАМТО

Марчел Чолаку: увеличение оборонных расходов до 3% ВВП не входит в приоритеты Румынии

286
0
0
Марчел Чолаку
Марчел Чолаку.
Источник изображения: dzeninfra.ru

ЦАМТО, 5 ноября. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, комментируя планы по увеличению оборонных расходов до 3% ВВП, подчеркнул, что этот шаг пока не является приоритетом.

Глава румынского правительства, находясь с рабочим визитом в Париже на военно-морской выставке Euronaval 2024, отметил, что фокус сейчас направлен на инфраструктурные проекты, финансируемые за счет европейских фондов, передает "РИА Новости".

"Увеличение расходов на оборону до 3% ВВП – пока не необходимость. Думаю, приоритет №1 для Румынии сейчас – это покрыть инвестиции в инфраструктуру через европейские фонды... А следующий премьер-министр предоставит свое видение руководства", – приводит слова М.Чолаку ресурс hotnews.

Премьер также рассказал о переговорах с представителями Airbus и других компаний, с которыми обсуждал потенциал развития румынской оборонной промышленности и возможности сотрудничества.

Как напоминает агентство, на саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года страны альянса договорились довести военные бюджеты до уровня 2% ВВП к 2024 году. Румыния сейчас выделяет на оборону 2,5% ВВП, однако, по данным СМИ, реальные расходы в 2023 году составили лишь около 1,6% ВВП.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
Компании
Airbus
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.11 14:03
  • 5450
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.11 13:52
  • 1363
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.11 09:50
  • 21
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 05.11 22:41
  • 5
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 05.11 01:13
  • 1
Лавров: правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов «Северные потоки»
  • 04.11 18:30
  • 73
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.11 17:57
  • 13
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 04.11 15:35
  • 0
Военные приготовления НАТО в ноябре
  • 04.11 12:13
  • 23
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 04.11 11:55
  • 10
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 04.11 11:07
  • 5
Правительство Марокко близко к закупке самолетов ВТА C-390 "Миллениум"
  • 04.11 11:06
  • 0
Гонка вооружений 2.0 – крах Европы
  • 04.11 09:55
  • 1
Как выглядит и на что способен самый массовый гусеничный БТР Северной Кореи
  • 04.11 05:39
  • 2
Способен ли китайский танк «Тип 99» превзойти М1 «Абрамс» или российский Т-90? (The National Interest, США)
  • 03.11 18:24
  • 3
Российские подлодки класса "Борей" — пожалуй, лучшие на планете (The National Interest, США)