Марчел Чолаку: увеличение оборонных расходов до 3% ВВП не входит в приоритеты Румынии

ЦАМТО, 5 ноября. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, комментируя планы по увеличению оборонных расходов до 3% ВВП, подчеркнул, что этот шаг пока не является приоритетом.

Глава румынского правительства, находясь с рабочим визитом в Париже на военно-морской выставке Euronaval 2024, отметил, что фокус сейчас направлен на инфраструктурные проекты, финансируемые за счет европейских фондов, передает "РИА Новости".

"Увеличение расходов на оборону до 3% ВВП – пока не необходимость. Думаю, приоритет №1 для Румынии сейчас – это покрыть инвестиции в инфраструктуру через европейские фонды... А следующий премьер-министр предоставит свое видение руководства", – приводит слова М.Чолаку ресурс hotnews.

Премьер также рассказал о переговорах с представителями Airbus и других компаний, с которыми обсуждал потенциал развития румынской оборонной промышленности и возможности сотрудничества.

Как напоминает агентство, на саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года страны альянса договорились довести военные бюджеты до уровня 2% ВВП к 2024 году. Румыния сейчас выделяет на оборону 2,5% ВВП, однако, по данным СМИ, реальные расходы в 2023 году составили лишь около 1,6% ВВП.