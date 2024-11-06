Sun: вспыхнувший после взрыва на верфи в Барроу-ин-Фернесс пожар повредил АПЛ "Эджинкорт"

Вывод из цеха атомной многоцелевой подводной лодки типа Astute на верфи BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс (Великобритания).

ЦАМТО, 5 ноября. Пожар на верфи BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс, где строятся атомные подводные лодки, вспыхнул после взрыва оборудования и сильно повредил находящуюся на стапеле АПЛ класса "Эстьют".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила в 2 ноября газета Sun со ссылкой на свои источники.

Пожар на верфи вспыхнул ночью 30 октября, его удалось потушить только к вечеру. Телеканал Sky News сообщал, что причиной возгорания могло стать неисправное оборудование.

"Пожар на заводе по строительству подлодок был вызван взрывом пескоструйного устройства, из-за которого воспламенились резиновые плитки на подлодке… АПЛ была сильно повреждена", – говорится в статье. Речь идет о многоцелевой АПЛ "Эджинкорт" (Agincourt), пишет газета.

Резиновые плитки на корпусе предназначены для поглощения звуковых волн от сонаров противника, что делает АПЛ менее заметной для обнаружения, сообщает Sun. Однако, как отмечается в материале, они изготовлены из легковоспламеняющегося полимера. По словам источников, пожар является производственным инцидентом.

При этом BAE Systems не назвала масштаб ущерба, причиненного строящейся подлодке, а лишь сообщила, что верфь и другие субмарины "не получили серьезных повреждений". В компании заявили, что продолжают изучать последствия возгорания, однако предварительная оценка показывает, что пожар имел "ограниченные последствия", сообщает газета.

Справка ЦАМТО

Министерство обороны Великобритании 16 мая 2018 года подписало контракт стоимостью 1,5 млрд. фунтов стерлингов на строительство 7-ой АПЛ класса "Эстьют", которая получила наименование "Эджинкорт" (Agincourt).

Примечательно, что менее месяца назад, 4 октября 2024 года, компания BAE Systems сообщила о состоявшейся на верфи в Барроу-ин-Фернесс спуске на воду очередной АПЛ класса "Эстьют", предназначенной для ВМС Великобритании.

Спущенная на воду многоцелевая АПЛ "Агамемнон" стала шестой из семи заказанных для ВМС Великобритании подводных лодок класса "Эстьют", которые спроектированы и строятся на предприятии в Барроу-ин-Фернесс.

В настоящее время пять подводных лодок класса "Эстьют" уже состоят на вооружении ВМС Великобритании, продолжаются работы над седьмой и последней АПЛ серии "Эджинкорт".

Как сообщал ЦАМТО, BAE Systems должна построить для ВМС Великобритании 7 АПЛ класса "Эстьют". Головная подлодка серии, (S119) "Эстьют", была заложена 31 января 2001 года и официально передана ВМС Великобритании в ноябре 2010 года. Вторая подлодка, (S120) "Эмбуш", вошла в боевой состав ВМС 1 марта 2013 года, третья, (S121) "Артфал", – 18 марта 2016 года, четвертая, (S122) "Одейшес", – 23 сентября 2021 года. Пятая АПЛ серии, (S123) "Энсон", была передана командованию ВМС Великобритании 31 августа 2022 года.

Как планируется, последняя подлодка класса "Эстьют" будет поставлена ВМС Великобритании в 2026 году.

97-метровые 7400-тонные АПЛ класса "Эстьют" являются самыми большими и мощными многоцелевыми подлодками ВМС Великобритании. Они предназначены как для действий в составе флота, так и в отрыве от основных сил и могут использоваться для выполнения задач борьбы с кораблями и подводными лодками противника, атаки наземных целей, высадки групп десанта и сбора разведывательной информации. Подлодки вооружены комбинацией из 38 тяжелых торпед "Сперфиш" и КР "Томагавк" (TLAM). По заявлению ВМС, АПЛ может поражать корабли/подводные лодки противника на расстоянии до 1000 миль. Подлодки обеспечат защиту новых авианосцев класса "Куин Элизабет", а также имеющихся ПЛАРБ "Вэнгард" и перспективных "Дредноут" ВМС Великобритании.